【繞場一週】浪琴國際騎師錦標賽　王者誕生

一年一度的國際賽事週正在本港上演，首項盛事浪琴國際騎師錦標賽，在剛過去的週三晚於跑馬地馬場圓滿結束。當晚Jessie亦有入場，見證12位國際及本地頂尖騎師激烈較量，最終由代表中國香港的何澤堯，締造歷史成首奪浪琴國際騎師錦標賽冠軍華將。

浪琴國際騎師錦標賽是全球最著名及冠軍獎金最豐厚的騎師挑戰賽之一，四場騎師錦標賽的賽事總獎金高達七百五十萬港元；總成績位列前三名的騎師更額外獲得合共一百萬港元獎金。

今屆參賽騎師猛將如雲，當中莫雅、潘頓、馬昆及田泰安，均曾成功染指國際騎師錦標賽的冠軍；莫雅及麥道朗亦曾榮膺浪琴全球最佳騎師。另一方面，金美琪及毛振鵬兩位新面孔，與巴米高、杜苑欣、川田將雅、何澤堯及希威森等國際級好手同場較技，各人發揮出色。當晚四場比賽中，何澤堯以累積得分最高封王，潘頓及金美琪分別獲得亞軍和季軍。

賽場外，Jessie知道，浪琴香港國際賽事歡迎晚宴將於今晚舉行，屆時年內世界百大一級賽累計獲得最佳成績的騎師莫雅，將獲頒浪琴全球最佳騎師。莫雅今年的表現突出，的確實至名歸！

至於重頭戲浪琴香港國際賽事，本週日將在沙田馬場上演，總獎金高達一億一千八百萬港元，打破歷年紀錄，當中包括四場一級賽事。來自香港、日本、法國、愛爾蘭、英國、新加坡及阿聯酋的44匹世界級佳駟，將一較高下，讓人引頸以待。各位千萬別錯過這場國際馬壇盛事！

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