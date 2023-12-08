熱門搜尋:
Taylor Swift 六合彩 譚旻萱 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
返回
本地
2023-12-08 07:30:00
日報

【繞場一週】浪琴國際騎師錦標賽　王者誕生

分享：

（前排左起）馬會行政總裁應家柏、立法會議員兼中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛、馬會主席利子厚、浪琴環球市場部副總監Bernardo Tribolet及浪琴香港澳門區副總裁郭靖心，聯同12位參賽騎師主持浪琴國際騎師錦標賽開幕儀式。

浪琴國際騎師錦標賽冠軍何澤堯，在馬會主席利子厚手上接過銀馬鞭及支票。

一年一度的國際賽事週正在本港上演，首項盛事浪琴國際騎師錦標賽，在剛過去的週三晚於跑馬地馬場圓滿結束。當晚Jessie亦有入場，見證12位國際及本地頂尖騎師激烈較量，最終由代表中國香港的何澤堯，締造歷史成首奪浪琴國際騎師錦標賽冠軍華將。

浪琴國際騎師錦標賽是全球最著名及冠軍獎金最豐厚的騎師挑戰賽之一，四場騎師錦標賽的賽事總獎金高達七百五十萬港元；總成績位列前三名的騎師更額外獲得合共一百萬港元獎金。

今屆參賽騎師猛將如雲，當中莫雅、潘頓、馬昆及田泰安，均曾成功染指國際騎師錦標賽的冠軍；莫雅及麥道朗亦曾榮膺浪琴全球最佳騎師。另一方面，金美琪及毛振鵬兩位新面孔，與巴米高、杜苑欣、川田將雅、何澤堯及希威森等國際級好手同場較技，各人發揮出色。當晚四場比賽中，何澤堯以累積得分最高封王，潘頓及金美琪分別獲得亞軍和季軍。

賽場外，Jessie知道，浪琴香港國際賽事歡迎晚宴將於今晚舉行，屆時年內世界百大一級賽累計獲得最佳成績的騎師莫雅，將獲頒浪琴全球最佳騎師。莫雅今年的表現突出，的確實至名歸！

至於重頭戲浪琴香港國際賽事，本週日將在沙田馬場上演，總獎金高達一億一千八百萬港元，打破歷年紀錄，當中包括四場一級賽事。來自香港、日本、法國、愛爾蘭、英國、新加坡及阿聯酋的44匹世界級佳駟，將一較高下，讓人引頸以待。各位千萬別錯過這場國際馬壇盛事！

（資訊）

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受