【繞場一週】浪琴香港國際賽事閃耀國際舞台

各主禮嘉賓在上週五舉行的浪琴香港國際賽事歡迎晚宴向來賓祝酒，預祝賽事成功。(左起)馬會行政總裁應家柏、馬會副主席李家祥、政務司司長陳國基、馬會主席利子厚，及浪琴香港澳門區副總裁郭靖心。

國際馬壇一年一度的盛事「浪琴香港國際賽事」，於剛過去的週日圓滿舉行，Jessie當然「趁熱鬧」，與超過4.5萬名馬迷進場觀賽，氣氛相當熾熱！難怪全日賽事總投注額高達17億2,900多萬港元，創下浪琴香港國際賽事日的新高！

除了總投注額及進場人次值得鼓舞，最開心的當然是本地賽駒再度揚威國際舞台，於四項一級賽中，除了勝出一向實力較強的浪琴香港短途錦標及浪琴香港一哩錦標，「浪漫勇士」更力壓一眾本地及海外中距離佳駟，勇奪2,000米浪琴香港盃，為香港爭光。馬會行政總裁應家柏說：「我們身處國際舞台上，在國際馬壇佔有領導地位，有能力達成只有少數其他地方可以做得到的事情。」

賽事前的上周五，馬會特別舉行歡迎晚宴，邀請全球馬壇領袖及翹楚聚首一堂，政務司司長陳國基擔任晚宴的主禮嘉賓。他讚揚馬會在新冠疫情期間保持專業、克盡己職，不遺餘力舉辦香港國際賽事，得到全球馬壇的重要人物參與，明確反映他們對香港投下信心一票，亦展示本地世界級賽馬的實力；這項盛事今年一再載譽歸來，更向世界證明香港已重返舞台。

馬會主席利子厚代表馬會感謝政府過去三年來對賽馬運動的支持，以及各界對馬會的信任，令香港能夠於整個疫情期間繼續「馬照跑」，向世界展示香港的韌力及「我做得到」的精神，香港作為全球賽馬運動中心的地位也日益提高，單是週日的賽事便越洋轉播至超過80個國家及地區，讓各地賽馬運動愛好者目光聚焦香港！