【繞場一週】港隊殘奧奪佳績　獲馬會獎金逾1,250萬港元

何宛淇（右）與謝德樺在硬地滾球BC3級混合雙人賽中奪金。(相片由中國香港殘疾人奧委會提供)

巴黎殘疾人奧運會圓滿閉幕，見到港隊在殘奧大放異彩，Jessie捱眼瞓都睇電視直播支持他們，結果港隊今屆獲得3金4銀1銅的驕人佳績，可喜可賀。

Jessie知道，繼早前巴黎奧運會後，馬會在巴黎殘奧再度透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向取得佳績的中國香港運動員頒發現金獎，以肯定他們所付出的努力和汗水；金額更較上屆東京殘奧大幅增加87.5%。今屆港隊成績出眾，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」將發放超過1,250萬港元獎金。

當中硬地滾球項目的成績尤其出眾，龍子健和何宛淇分別在個人賽中摘金，各將獲頒150萬港元獎金。其後何再下一城與拍檔謝德樺在混合雙人賽中奪得金牌，兩人將瓜分300萬港元獎金，何更成為今屆殘奧中成績最佳的港隊代表。此外，張沅夥拍梁育榮亦在另一級別的硬地滾球混雙項目奪銀，獲150萬港元獎金。較早前張亦在個人賽中獲銀牌，獲獎金75萬港元。