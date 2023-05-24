【繞場一週】為教練們喝采

由馬會支持舉辦的「賽馬會香港優秀教練選舉頒獎典禮」表揚了一眾教練。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄(左一) 與馬會慈善事務總經理（體育及文化）鄧詠茵(右一)頒發全年團體項目高級組最佳教練獎給壁球教練趙詠賢(右二)。

運動員在比賽上奪得佳績令人鼓舞，背後總有不辭勞苦的教練團隊默默支持運動員。早前舉行的「2022賽馬會香港優秀教練選舉」就是本地唯一的頒獎禮以表揚教練訓練運動員所付出的努力及貢獻。

Jessie喜見今屆共有162位教練得獎，除了一眾精英教練外，得獎者亦包括來自社區及學校的教練，以感謝他們為香港體壇幼苗打好基礎。其中全年團體項目高級組最佳教練獎由壁球港隊教練趙詠賢四度奪得。趙詠賢12歲已經是港隊代表，退役後轉任教練，薪火相傳延續香港壁球夢，最近更帶領年輕隊員在亞洲壁球團體錦標賽摘金，是運動員轉型做教練的成功例子。

翻查資料，原來這是香港賽馬會教練培訓計劃的項目之一。計劃涵蓋三個主要項目，分別為賽馬會精英教練發展計劃、賽馬會教練評定計劃，以及賽馬會社區推廣及教練奬勵計劃，目的是推動香港體育長遠發展。

Jessie知道馬會一直致力支持香港體育發展，多年來透過各種途徑推廣普及和精英運動，鼓勵來自不同年齡層和能力的人士參與體育活動。一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對以上計劃的支持有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款和慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋香港。杭州亞運會舉行在即，Jessie在此祝願各位運動員及教練能夠再創高峰，為港爭光！