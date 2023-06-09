【繞場一週】父母的願望

天下間的父母都希望誕下健康的寶寶。最近開展的賽馬會「高危配偶遺傳病基因篩查」計劃，以「『遺』『基』解孕」為口號，為較高風險的伴侶提供遺傳諮詢輔導及基因篩查檢測，以回應日益增長的孕前遺傳諮詢服務需求。

Jessie細閱研究發現，現時每千對配偶就有兩至三對是遺傳病基因的攜帶者。就算他們沒有任何症狀，但都有機會慣性流產、懷有畸形或殘障胎兒、及誕下有遺傳病的寶寶等。為提高公眾對這類遺傳問題的認知，香港賽馬會慈善信託基金捐助香港中文大學醫學院與香港家庭計劃指導會，開展賽馬會「高危配偶遺傳病基因篩查」計劃，為合資格人士提供免費的孕前評估及諮詢服務。經評估後的有需要人士，可再進行基因篩查檢測，可以同時篩查約300種疾病，而隱性遺傳病基因的攜帶者將獲進一步安排商討家庭計劃事宜。

Jessie得悉計劃希望能夠幫助經濟上無能力負擔相關孕前評估、諮詢服務及檢測服務費用的弱勢社群，亦將透過社交平台，以及少數族裔服務機構等進行公眾教育。計劃預期能進一步掌握本地遺傳病基因攜帶者的最新情況，為日後的公共服務的發展提供有用的參考，並為前線員工提供孕前遺傳輔導的培訓，更好回應孕前遺傳諮詢服務的需求。

Jessie深知馬會一直致力建構健康社區，以協助市民獲得更完善的醫療保健服務。一如其他慈善捐助項目，馬會對此計劃的捐助，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，惠澤社群。

合資格人士可於計劃網站遞交網上申請表格或致電2919 7733向家計會查詢，經評估為適合者的人士會被分流至指定的診所跟進，高危個案可經由醫護人員轉介。詳情可瀏覽計劃網站：https://www.famplan.org.hk/jcgcs/zh/home