【繞場一週】理財從小做起

個人的未來財務狀況是否良好，往往視乎他們是否懂得理財。然而，目前學校的必修課程並不涵蓋理財知識，許多父母亦甚少與子女談及有關話題，因此一般學生在有關方面的知識並不多。面對日益複雜的經濟環境，從小灌輸理財知識變得越來越重要。
為助香港學生做好準備應對未來的挑戰，香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐超過1億1,900萬港元，主導策劃及推行香港賽馬會智理財教育計劃，以填補現行教育制度的空隙，致力於提升學生的理財知識、價值觀及心態，並培育負責任的理財行爲。
Jessie知道這個計劃與許多現有的理財教育計劃不同，它不是一個課外活動或一次性的課程，而是一個全面且長期的理財教育課程。其内容包括為香港小學設計優質的理財教育課程，以提升學生的理財知識和能力，並培育負責任的理財行爲；為教師提供全面和有系統的專業培訓，以提升教學能力及教學資源的質素。此外，計劃亦為家長提供相關培訓和講座，幫助他們為孩子樹立良好的理財習慣。為了讓理財教育更具吸引力和實用性，計劃將舉辦具特色的理財教育活動，如校內及校際比賽、親子工作坊等。
計劃於日前舉辦啟動禮，吸引超過110位計劃合作夥伴、參與計劃的學校校長及教師出席。Jessie相信隨著計劃的推行，香港學生可以建立穩固的理財知識及基礎，以作出精明的理財決策，並有效管理個人財務，同時培養積極的理財態度。
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