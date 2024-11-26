【繞場一週】理財從小做起

個人的未來財務狀況是否良好，往往視乎他們是否懂得理財。然而，目前學校的必修課程並不涵蓋理財知識，許多父母亦甚少與子女談及有關話題，因此一般學生在有關方面的知識並不多。面對日益複雜的經濟環境，從小灌輸理財知識變得越來越重要。

為助香港學生做好準備應對未來的挑戰，香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐超過1億1,900萬港元，主導策劃及推行香港賽馬會智理財教育計劃，以填補現行教育制度的空隙，致力於提升學生的理財知識、價值觀及心態，並培育負責任的理財行爲。