【繞場一週】疫下支援病患兒童

得到馬會捐助，兒童癌病基金為癌症病童提供網上學堂和興趣班，讓他們在疫情下仍能在家學習。

第五波疫情下，不少患長期病兒童的生活模式改變，例如避免外出以減低受感染引起併發症的風險，卻往往令他們難以按時覆診和控制病情。幸好，馬會透過「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」，支持社福機構推行多個項目，為他們帶來適時和具針對性的支援。

Jessie知道其中兩個獲「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」支持開展的項目，分別由為患糖尿病的兒童提供支援的兒童糖尿協會，以及提供適切服務予患癌兒童的兒童癌病基金負責推行。

新冠肺炎打亂了兒童的生活作息，而患糖尿病的兒童需更頻密「篤手指」去監測血糖變化，承受了額外的皮肉之苦。透過馬會的捐助，兒童糖尿協會為250名患糖尿病的有需要兒童提供「連續血糖監測儀」。有別於傳統的「篤手指」，「連續血糖監測儀」只須掃瞄安裝在手臂的感應器獲取血糖數據。照顧者不但可以更頻密地讀取兒童的血糖指數，避免因血糖不穩而引致病情惡化的情況，更有助紀錄兒童在疫情下因生活模式轉變的血糖變化，讓照顧者更有系統地加強兒童的血糖管理。

此外，兒童癌病基金亦獲馬會支持，為患癌兒童提供多項營養補充品、健康食品和防疫用品等，幫助他們在疫情下增強免疫力，預計可讓約800病童及其照顧者受惠。計劃亦設網上學堂和興趣班，並為部份低收入家庭提供數據卡，讓病童仍能在家持續學習，促進其身心健康及人際康樂等方面的發展。針對患癌兒童需定期到醫院接受治療的需要，計劃更為有經濟困難的家庭提供交通津貼，讓他們能減低在疫情下因外出而受感染的風險。

Jessie 翻查資料，發現馬會一直積極支持社會抗疫，過去兩年已額外審批超過18億港元支援不同抗疫項目，累計服務人次超過300萬。Jessie相信這些計劃，能照顧不同人士包括病患兒童的需要，助他們在疫下繼續應對病情。