【繞場一週】疫下緊急支援無家者

「香港街頭足球」在「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」支持下，提供就業機會予無家者，協助包裝及派遞關懷包。

在馬會支持下，「同路舍」向有需要的無家者派發關懷包及提供抗疫資訊。

社會上部分人因為種種原因，包括失業或就業不足等，未能擁有一個固定住處，而成為無家者。第五波疫情下，無家者面對不少困難，部分不但欠缺抗疫物資，連溫飽也成問題。幸好，馬會早前宣佈增撥1億港元予「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」，透過多個非牟利組織為有需要人士提供適時支援。

最近Jessie得悉兩個非牟利組織獲「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」支持旗下項目，分別由關注無家者問題並為他們提供援助的「同路舍」，及透過活動鼓勵邊緣社群建立自信的「香港街頭足球」負責。

幸得馬會的適時捐助，「香港街頭足球」馬不停蹄為無家者及邊緣人士送上2,500份關懷包，包括防疫口罩、搓手液、基本食品及快速檢測套裝等。同時Jessie獲悉，計劃更提供逾72個就業機會予因疫情而失業，或就業不足的無家者，協助包裝及派遞關懷包，藉以鼓勵他們在疫境中助人自助，與馬會一同建設更美好社會。

此外，「同路舍」亦得到馬會支持，為超過570名有需要的無家者提供健康資訊及餐飲劵，以解他們燃眉之急。計劃亦為無家者提供清潔用品、個人保護物資如基本藥物等， 並透過網上課程及活動、傳單和海報等，向無家者提供重要的抗疫資訊，加強他們認識個人衛生信息。

一如馬會主席陳南祿所講，社會上有不少人士急切需要我們伸出援手，因此社會各界必須同心協力，互相守望，積極面對難關，必能抗擊疫情。除了一直支持不同範疇的社區項目，過去兩年馬會慈善信託基金支持社會抗疫，累計服務人次超過300萬。

(資料由馬會提供)

