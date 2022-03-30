【繞場一週】病有醫靠 老有人陪

Jessie知道部分使用醫管局普通科門診服務的朋友，受到第五波疫情影響令服務暫停，無奈要在社區另覓診所，不過診金卻未必人人可以負擔得起。幸好，最近馬會推出新措施， 讓合資格的非新冠肺炎病人，可以以相宜的價錢，到社區的特定診所求診。

Jessie所說的是賽馬會「病有醫靠」門診服務資助計劃，由即日起至6月23日，為合資格的非新冠肺炎病人，提供為期三個月、可負擔的門診服務，確保無力負擔私營門診收費的病人能夠斷續獲得診治，預計約33,000名合資格病人受惠。計劃下的五間社福機構，與多間非牟利診所及私家診所合作，提供可負擔的門診服務。合資格人士只需繳付50港元診金，便可獲得診症服務及三日基本藥物。

Jessie認為計劃有望為有需要人士及家庭獲得適切的醫療及康健支援。一如馬會主席陳南祿所講，新一波疫情為本港醫療系統帶來沉重負擔，馬會調動資源全力協助醫護人員及深受疫情影響的人士應對逆境，並向每位為香港抗疫付出的醫護人員致敬。

病人可以有「醫靠」，老友記亦要依靠有心人協助應對疫情下的生活。有見及此，馬會同時延長賽馬會「抗疫同行」長者支援計劃24個月，擴大服務範圍，以覆蓋其他有需要人士，例如與年邁父母同住的殘疾人士，讓受惠人數達一萬人。計劃會提供電話關顧服務，了解老友記疫情下生活所需，如陪診、用品配送，以及醫療康健支援服務等，使他們不再孤身抗疫。

Jessie喜見馬會在第五波疫情下，迅速撥捐超過17億港元支持社會抗疫，透過多項措施，多個方面協助社會應對疫情，回應社會急切需求。

賽馬會「病有醫靠」門診服務資助計劃詳情

（資料由馬會提供）