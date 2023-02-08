【繞場一週】瞳心童行 守護兒童眼睛健康

有研究發現，疫情下本港學童因長時間使用電子器材學習，令近視發病率激增了1.5倍！Jessie獲悉馬會慈善信託基金捐助的「香港中文大學賽馬會瞳心童行計劃」透過跨界別合作，為來自弱勢社群的學童提供多元化的眼科服務，以應對其需要。

馬會於2021年起捐助支持「香港中文大學賽馬會曈心童行計劃」，讓少數族裔、有特殊教育需要、及來自低收入家庭的四至十二歲學童，接受免費而詳細的眼科檢查，希望能及早發現學童潛在的眼疾問題，並向他們提供適切的治療。即使受疫情影響，過去一年計劃成功舉辦逾40次兒童眼科服務日，服務超過3,750名學童及家庭。

計劃設有多元化的公眾教育活動以及專業培訓，包括講座及工作坊等，成功招募各界義工、眼科醫生、醫護學生、大專院校及中學學生在兒童眼科服務日擔任義工，提升年輕一代對兒童眼睛健康的認知，並向社會各階層宣揚兒童護眼的重要性。

此外，計劃團隊亦收集數據分析研究兒童眼睛健康與生活習慣的關係、近視加深的因素等。分析結果及研究報告，會為政府在制定全民眼睛健康政策時，提供具參考價值的數據，推動本港兒童眼科服務的可持續發展。

Jessie知道馬會一直不遺餘力支持本地醫療衞生發展，除此項目外，早前亦撥捐支持興建香港中文大學醫院，是馬會歷年來在醫療衞生方面以及對香港中文大學的最大單一捐款。一如其他馬會捐助的慈善項目，馬會對以上項目的支持有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款及慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋香港，致力建設更美好社會。