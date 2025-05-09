【繞場一週】石偉雄 盧比度與馬會足球領袖分享

Jessie之前介紹過的「賽馬會青少年足球領袖計劃」（「計劃」），不經不覺本屆已接近尾聲，早前邀請了剛退役的「體操王子」石偉雄（「石仔」），和東方足球隊主教練盧比度擔任星級導師，跟一眾領袖進行分享，大家打成一片，亦啟發了他們。

馬會於2014年起與東華三院合作，並獲得曼聯的支持推出「計劃」，學員透過參與初級足球教練課程、由專業社工及導師帶領的連串專題工作坊和團隊活動，鍛鍊他們的體能、心智及社交能力，提升領導才能。

「計劃」亦邀請來自不同界別的星級導師分享經驗及教授領袖技巧，其中去年最後一次參加奧運的「石仔」，在分享中透露當時背負傷患仍然堅持比賽，更試過即日來回香港與荷蘭接受治療，打止痛針，甚至隱瞞家人接受腰部手術。他又說所有運動都可以教識大家面對失敗，只要懂得面對失敗和調節壓力，就可以取得成功。