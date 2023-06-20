【繞場一週】社區共賞世界女排聯賽

律政司副司長張國鈞（左二）、馬會董事楊紹信博士（右一）以及香港排球總會會長吳守基（左一）頒發紀念品給中國隊最受歡迎球員 — 袁心玥（右二）。

由馬會支持舉辦的「中國女排全接觸」項目，讓學生跟國家隊球員互動交流。

闊別香港四年的FIVB世界女排聯賽，早前重臨香江並於紅館圓滿舉行，Jessie有幸入場感受熾熱的比賽氣氛之餘，喜見今屆賽事的社區合作夥伴馬會支持推出「賽馬會社區排球計劃」，讓不同階層的社區人士可以一同享受排球樂趣。

首次舉辦的「賽馬會社區排球計劃」，不但讓基層市民及學生有機會參與這項世界級排球盛事，更透過一系列活動，加強大眾對排球運動的認識及興趣。當中最吸引Jessie正是「中國女排全接觸」，讓市民、學生和視障人士親身體驗中國女排的練習實況。部分學生更有機會參加大師班，與國家隊球員互動交流及獲指導排球技巧。

此外，計劃讓基層市民、學生及殘疾人士免費入場欣賞世界女排聯賽，而視障人士亦可以透過專業口述影像評述，一同感受現場賽事氣氛和戰況。計劃亦支持學生於比賽場館外營運攤位，推廣普及運動及增加他們對運動產業的了解。為宣揚傷健共融及延續是次排球熱潮，計劃將於8月啟動「『共融』樂玩坐式排球體驗」活動，推廣坐式排球運動。

Jessie深知馬會一向不遺餘力地支持本港體育發展，多年來積極推廣社區及精英體育運動，讓不同年齡、背景和能力的人士均可享受體育的樂趣。一如其他慈善捐助項目，馬會對「賽馬會社區排球計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款及慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋社會。