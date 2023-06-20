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2023-06-20 07:30:00
日報

【繞場一週】社區共賞世界女排聯賽

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律政司副司長張國鈞（左二）、馬會董事楊紹信博士（右一）以及香港排球總會會長吳守基（左一）頒發紀念品給中國隊最受歡迎球員 — 袁心玥（右二）。

由馬會支持舉辦的「中國女排全接觸」項目，讓學生跟國家隊球員互動交流。

闊別香港四年的FIVB世界女排聯賽早前重臨香江並於紅館圓滿舉行，Jessie有幸入場感受熾熱的比賽氣氛之餘，喜見今屆賽事的社區合作夥伴馬會支持推出「賽馬會社區排球計劃」，讓不同階層的社區人士可以一同享受排球樂趣。

首次舉辦的「賽馬會社區排球計劃」，不但讓基層市民及學生有機會參與這項世界級排球盛事，更透過一系列活動，加強大眾對排球運動的認識及興趣當中最吸引Jessie正是「中國女排全接觸」，讓市民、學生和視障人士親身體驗中國女排的練習實況。部分學生有機會參加大師班與國家隊球員互動交流及獲指導排球技巧。

此外，計劃讓基層市民、學生及殘疾人士免費入場欣賞世界女排聯賽，而視障人士可以透過專業口述影像評述，一同感受現場賽事氣氛和戰況。亦支持學生於比賽場館外營運攤位，推普及運動增加他們對運動產業的了解。為宣揚傷健共融及延續次排球熱潮，計劃將於8月啟動「『共融』樂玩坐式排球體驗」活動，推廣坐式排球運動。

Jessie深知馬會一向不遺餘力地支持本港體育發展，多年來積極推廣社區及精英體育運動，讓不同年齡、背景和能力的人士均可享受體育的樂趣。一如其他慈善捐助項目，馬會對「賽馬會社區排球計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款及慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋社會。

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