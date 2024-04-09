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2024-04-09 07:30:00
日報

【繞場一週】社區同賞香港國際七人欖球賽

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馬會主席利子厚（後排右二）頒發女子銀碗級別的獎座給得奬隊伍 — 英國。

馬會行政總裁應家柏（中）與曾於電影《哈利波特》飾演「衛斯理雙胞胎」的演員占士菲力普斯（左）、奧利華菲力普斯（右）兩兄弟合照。

「香港國際七人欖球賽」在香港大球場舉辦三十年Jessie有幸現場感受這項國際體育盛事最後一次在大球場舉行。今年亦是馬會連續三年成為「七欖」官方社區合作夥伴透過一系列社區活動，讓不少學生及市民體驗欖球樂趣，並一同見證這個歷史時刻

由馬會支持的「賽馬會社區七人欖球計劃」每年讓逾萬名市民能體驗欖球以至其他運動的樂趣計劃早前同步舉辦「賽馬會運動全接觸嘉年華」及「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」，邀請十位來自欖球、賽馬、足球、等項目的本地精英運動員，與現場學生和網上觀眾分享他們的奮鬥經歷，讓超過1,000名青少年現場試玩，提高大眾對各項運動的認識。

計劃亦包括一連兩日的「賽馬會小型欖球表演賽」，讓本地青年球員大顯身手，又舉辦「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」及「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」，讓學生和基層市民免費入場欣賞賽事。馬會義工隊亦陪同視障人士及學生一起感受賽事，更為大會提供面部彩繪服務。

Jessie知道馬會一直致力支持香港體育發展，推動香港成為國際體育盛事之都。一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「七欖」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。

(資訊)

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