【繞場一週】社區同賞香港國際七人欖球賽

「香港國際七人欖球賽」在香港大球場舉辦三十年，Jessie有幸現場感受這項國際體育盛事最後一次在大球場舉行。今年亦是馬會連續三年成為「七欖」官方社區合作夥伴，透過一系列社區活動，讓不少學生及市民體驗欖球樂趣，並一同見證這個歷史時刻。

由馬會支持的「賽馬會社區七人欖球計劃」每年讓逾萬名市民能體驗欖球以至其他運動的樂趣。計劃早前同步舉辦「賽馬會運動全接觸嘉年華」及「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」，邀請十位來自欖球、賽馬、足球、等項目的本地精英運動員，與現場學生和網上觀眾分享他們的奮鬥經歷，更讓超過1,000名青少年現場試玩，提高大眾對各項運動的認識。

計劃亦包括一連兩日的「賽馬會小型欖球表演賽」，讓本地青年球員大顯身手，又舉辦「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」及「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」，讓學生和基層市民免費入場欣賞賽事。馬會義工隊亦陪同視障人士及學生一起感受賽事，更為大會提供面部彩繪服務。

Jessie知道馬會一直致力支持香港體育發展，推動香港成為國際體育盛事之都。一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「七欖」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。

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