【繞場一週】第十屆賽馬會學界足球發展計劃 正式「開波」

計劃由香港賽馬會和曼聯合作，讓參與計劃的學校教師得到專業的教練培訓課程，體驗現代化足球訓練模式。

新學年對於莘莘學子來說是個新的開始，但有沒有想過對老師來說也是一個新的開始？由香港賽馬會與曼聯合作推行的「賽馬會學界足球發展計劃」今年迎來第十屆，現正招募全港中、小學的老師和足球教練報名參與。計劃希望以足球作為橋樑，建立學校的運動風氣，引領老師、教練和學生享受快樂足球。計劃下周五（22日）截止報名喇！

馬會一直積極推動本地足球發展，並自2013年起與曼聯攜手，將一套以「啟發」和「鼓勵」為本的訓練模式引入本地校園，激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，提升年輕一代的體能、心智及社交能力，一同「足」動潛能。

自有關計劃推出以來，已有超過140所中小學、7所幼稚園和3所大專院校參與其中，惠及了超過360名老師和教練。計劃不僅提供理論和實踐課程，幫助老師和教練自我提升，團隊還會定期走訪各個校園，讓老師能夠與學生一同透過現代化的訓練模式突破自己的界限，並建立符合自己學校的足球文化。

除了校內訓練，計劃更會在校外舉辦友誼賽、聯校訓練日、親子活動甚至網上交流，為老師、青少年和家長提供獨特的學習體驗，共同將快樂足球的理念帶入社區。

Jessie熱切期望更多的老師和教練能夠踴躍參與，並在計劃中超越傳統框架，激發自身的潛能。他們的參與將有助於營造一個愉快的教學環境，同時進一步促進社區的聯繫。立即瀏覽以下網址，前往計劃的專頁，了解報名詳情和計劃的最新資訊！

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