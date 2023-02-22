【繞場一週】細味頂尖藝術

行政長官李家超（前排左三）、文化體育及旅遊局局長楊潤雄（前排右二）、康樂及文化事務署署長劉明光（前排左一）、馬會董事廖長江（前排左二）、香港藝術節主席查懋成（前排右三）及行政總監余潔儀（前排右一）為第51屆香港藝術節主持開幕禮。

由馬會支持的「香港賽馬會藝粹系列」及藝術節開幕演出 —《收音機與茱麗葉》及《春之祭》。（圖片: © Damjan Svarc）

年度藝術盛事 — 香港藝術節於上周揭幕，讓鍾情藝術的Jessie大感雀躍，急不及待入場細味世界各地頂尖的表演藝術。

香港藝術節已踏入51周年，Jessie翻查資料發現馬會原來自藝術節成立，已經大力支持這項文化盛事。其中馬會自2008年起每年支持的「香港賽馬會藝粹系列」今年帶來 — 由斯洛文尼亞國家歌劇院馬里博爾芭蕾舞團呈獻的當代芭蕾舞作品《收音機與茱麗葉》及《春之祭》為藝術節揭開序幕。前者以現代角度重新演繹羅密歐與茱麗葉的愛情關係；後者則以場景構造懾人心魄的舞台。Jessie身在現場被兩齣經典新編名作的摩登氣息及澎湃力量所震撼 。另外，系列還帶來由全球知名的當代藝術家威廉．肯特里奇執導、里切卡爾古樂團及南非木偶劇團演出的歌劇蒙特威爾第《尤利西斯歸鄉記》，以及島嶼管弦樂團及誦調合唱團帶來以《天葬》主題的音樂會。兩齣節目同樣精彩，大家不要錯過。

為了使更多學生接觸到一流的表演藝術，馬會繼續支持「香港賽馬會學生專享節目」，讓平常較少機會接觸表演藝術的學生免費欣賞演出，更會繼續為居住偏遠地區的學生提供交通津貼。學生亦可參與網上及實體的演前導賞，了解演出團體及節目內容。

Jessie知道體育及文化是馬會慈善策略範疇之一，馬會對香港藝術節的支持，一如其他馬會捐助的慈善項目，有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款及慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋香港，致力建設更美好社會，實現國家《十四五規劃綱要》支持香港打造為亞洲文化及創意之都的願景。

第51屆香港藝術節詳情：https://www.hk.artsfestival.org/tc