【繞場一週】細說單車緣 ∙慈善心

新鮮滾熱辣收到最新一期馬會刊物《駿步人生》，亮點處處。最打動Jessie的，包括封面人物、香港單車隊前總教練沈金康把失去一條腿的傷痛轉化成超能量，成功轉型為金牌教練、充滿血肉的勵志故事；以及致力聯繫全球，為業界構建交流平台的公益慈善研究院，其為共襄善舉而成立的初衷。
現年70歲的沈金康，未夠30歲便從單車運動員轉任教練，原因得從一場車禍說起。1980年，他跟隊友在上海附近給一輛大貨車撞倒，輾走了他的左腳。「當時見到我的腿，骨碎了、主動脈破了，血狂噴出來，我當時想可能會死，就算活過來也沒有了腿；死很簡單，活才困難，但，我想活啊！」為了活下去，他忍痛以備用的單車內胎先束緊傷口，惟因失血過多，最終只有截肢保命。
被迫放棄本來前程錦繡的單車運動員職業，沈金康積極面對，重新為前途規劃；活用腦袋，因為一個點子，他的單車教練生涯因而發光發熱，更育成不少香港單車獎牌得主。不得不說，獎牌背後，他多次提到香港賽馬會一直支持體院及本地精英運動。「30年來的香港體育發展及精英培訓，都沒有離開過香港賽馬會的支持。」
在「Recap筆記簿」欄目， 介紹馬會於去年 9 月撥款 50 億港元資助成立的公益慈善研究院，為國家以至全亞洲的公益慈善事業作出貢獻。Jessie 非常欣賞研究院主席兼馬會董事黃嘉純所說，研究院立足東方，面向國際，致力與各持份者合作，為業界構建交流平台，共襄善舉，普惠社群。社會當前面對許多問題，真的需要透過跨地區、跨界別的多方協作，共同尋求解決方案。
足本內容留意今期《駿步人生》。
足本閲讀：「駿步人生」刊物 - 社區連繫 - 社區貢獻及慈善 - 香港賽馬會 (hkjc.com)
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