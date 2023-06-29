【繞場一週】終身受用的足球領袖之旅

專為培育15至19歲的「賽馬會青少年足球領袖計劃」今年已經來到第八屆啦！經過為期約半年的訓練，今屆的學員已順利完成課程，而六位脫穎而出的學員亦即將啓航英國之旅！

「賽馬會青少年足球領袖計劃」由香港賽馬會、東華三院合作設計和推動，並得到曼聯支持。該計劃日前舉行結業禮，除了向學員頒發證書外，同場更公佈了六名優秀學員名單。他們在計劃中表現最出色，憑著自身的努力突圍而出，獲選於八月前往英國曼徹斯特，在當地參加義工活動及組織社區足球服務，得以擴闊視野，裝備自己日後成為社區領袖。

今屆計劃除了邀請來自不同界別的星級導師講授，分享經驗外，更加入山藝培訓，以激發年輕一代自我鍛鍊，體現團隊精神。作爲今屆的星級導師，有「全能藝人」之稱的強尼，在結業禮上頒發獎項予三名獲得「最佳進步獎」的學員，並表示很高興能夠見證學員們的成長， 希望他們謹記這段時間學到的知識，將來無論遇到任何困難和挑戰，都會勇往直前追尋自己的理想。

馬會於2014年推出有關計劃，每年從全港各區招募約45名年齡介乎15至19歲的青少年，透過為期約半年的初級足球教練課程、專題工作坊和社區服務等活動，提升青少年的體能、心智和社交發展。

Jessie相信學員在這段期間所學到的將畢生受用，希望他們繼續向前的步伐，持續學習，同時亦期待六位優秀學員能夠在英國學以致用，把這些得著和啓發帶回香港，與其他朋友和教練分享，讓更多青少年能參與足球這項有益身心的運動。