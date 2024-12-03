【繞場一週】締造健康社區 軟硬件並重

人口老化令社會對醫療服務的需求與日俱增，醫護人員亦需要掌握更先進的技術和知識，方能應對日益複雜的健康問題。為了推動大學本科以上程度的醫學教育發展，香港賽馬會慈善信託基金早前審批撥捐4,960萬港元，支持香港醫學專科學院成立「賽馬會醫學教育發展中心」（JCIMED），並支持為期五年的專科培訓項目。

JCIMED的前身是「賽馬會創新醫學模擬培訓中心」，由馬會於2013年捐助成立，過去為逾3萬名醫護人員提供模擬培訓。Jessie欣見馬會再度撥捐支持中心翻新現有設施，亦因應醫療科技發展引入擴展實境、人工智能和其他創新技術，作診斷、評估、分析病人數據等，預計培訓超過4,800名醫生。JCIMED亦會加強師資培訓，促進醫學教育和交流，提升本地以至大灣區的整體醫療服務水平。