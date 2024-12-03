【繞場一週】締造健康社區 軟硬件並重

人口老化令社會對醫療服務的需求與日俱增，醫護人員亦需要掌握更先進的技術和知識，方能應對日益複雜的健康問題。為了推動大學本科以上程度的醫學教育發展，香港賽馬會慈善信託基金早前審批撥捐4,960萬港元，支持香港醫學專科學院成立「賽馬會醫學教育發展中心」（JCIMED），並支持為期五年的專科培訓項目。
JCIMED的前身是「賽馬會創新醫學模擬培訓中心」，由馬會於2013年捐助成立，過去為逾3萬名醫護人員提供模擬培訓。Jessie欣見馬會再度撥捐支持中心翻新現有設施，亦因應醫療科技發展引入擴展實境、人工智能和其他創新技術，作診斷、評估、分析病人數據等，預計培訓超過4,800名醫生。JCIMED亦會加強師資培訓，促進醫學教育和交流，提升本地以至大灣區的整體醫療服務水平。
共建健康社區是馬會慈善工作的重點策略範疇之一，致力提升本港醫學教育發展的同時，馬會亦支持興建醫療相關的硬件配套設施。Jessie留意到最近東區醫院將其花園升級改造成為「賞心庭園」，都是由馬會審批撥捐3,680萬港元支持興建。「賞心庭園」為精神科患者提供多元的復康設施，包括園藝種植區、多感官漫遊小徑與步道，冀患者透過接觸大自然改善精神健康。另外庭院內設有「虛擬實境體驗站」，提供精神科評估和遊戲訓練，亦會定期舉辦活動，成為他們與照顧者的「加油站」。
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