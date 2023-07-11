【繞場一週】義工凝聚兩代力量促社區和諧

青年人參與義工活動，可喚起他們關心社區的弱勢社群及培養行善的習慣。若機構義工隊與學校攜手，更能促進不同年齡的義工交流及凝聚力，促進社區和諧，共同建設更美好社會。

Jessie得知，早前香港賽馬會義工隊參與愛．家基金會「食物援助送暖行動」，馬會義工聯同佛教黃允畋中學的學生齊集學校禮堂，為送暖行動做準備。初次見面的兩批義工互相溝通合作，轉眼便將物資分發及包裝成數百個福袋，送予沙田區居民，整個活動約有1,500個基層家庭受惠。

活動當日，香港賽馬會公司事務執行總監譚志源與政務司司長陳國基、立法會議員葛珮帆、立法會議員陳勇，以及沙田民政事務處專員柯家樂，亦參與送暖行動，親手送上福袋及聆聽居民近況。

馬會公司事務執行總監譚志源認為「助人為快樂之本」，鼓勵馬會同事積極參與義工服務，於工餘時間或退休後為社會貢獻一己之力。他表示馬會義工隊的活動漸趨多元，並因應地區服務增多，按社會需求而擴大支援，向有需要的弱勢社群伸出援手，提供幫助。而佛教黃允畋中學校長李鏡品認為此活動為學生帶來難忘的回憶，亦能鼓勵年青一輩更關注社區，參與社會公益事業，貢獻社會發展與進步。

Jessie知道馬會義工隊自2005年成立以來，已有超過1,400位成員為有需要人士獻出愛心同關懷，多年來支持不同慈善團體各種類型的義工項目。Jessie希望更多人加入義工行列，一同締造和諧美好社區。