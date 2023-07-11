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2023-07-11 07:30:00
日報

【繞場一週】義工凝聚兩代力量促社區和諧

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香港賽馬會公司事務執行總監譚志源(前排左一)與政務司司長陳國基(前排左二)等人參與「食物援助送暖行動」。

馬會義工與中學生攜手合作，包裝數百個福袋派發予有需要家庭。

青年人參與義工活動，可喚起他們關心社區弱勢社群及培養行善的習慣。若機構義工隊與學校攜手，更能促進不同年的義工交及凝聚力，促進社區和諧，共同建更美好社會。

Jessie得知，早前香港賽馬會義工隊參與愛家基金會「食物援助送暖行動」，馬會義工聯同佛教黃允畋中學的學生齊集學校禮堂，為送暖行動做準。初次見面的兩批義工互溝通合作，轉眼便將物分發及包成數百個福袋沙田區居民，整個活動約有1,500個基層家庭受惠

活動當日，香港賽馬會公司事務執行總監譚志源政務司司長陳國基、立法會議員葛珮帆、立法會議員陳勇，以及沙田民政事務處專員柯家樂，亦參與送暖行動，親手送上福袋及聆聽居民近況。

馬會公司事務執行總監譚志源認為助人為快樂之本，鼓勵馬會同事積極參與義工服務，於工餘時間或退休後為社會貢獻一己之力。他表示馬會義工隊活動漸趨多元，並因應地區服務增多，按社會需求而擴大支援，有需要的弱勢社群伸出援手，提供幫助。而佛教黃允畋中學校長李鏡品認為此活動學生帶來難忘回憶，亦能鼓勵年青一輩更關注社區，參與社會公益事業，貢獻社會發展進步。

Jessie知道馬會義工隊自2005年成立以來，已有超過1,400位成員為有需要人士獻出愛心同關懷，多年來支持不同慈善團體各種類型的義工項目。Jessie希望更多人加入義工行列，一同締造和諧美好社區。

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