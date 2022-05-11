【繞場一週】與傷病人士疫境同行

受第五波新冠病毒病疫情影響，加上各種抗疫和社交距離措施的實施，令長期病患者和傷殘人士的日常生活構成很多不便。在新常態下，他們的需要很容易被忽略。幸好，Jessie 知道社會上有很多非牟利機構在疫情下仍然緊守崗位，為社會上有需要人士服務，但礙於資源有限，在疫情衝擊下受到嚴峻的挑戰。有見及此，香港賽馬會早前迅速增撥一億元給「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」，為有關機構提供適切支援。

香港腎臟基金會於疫情爆發期間，仍然開放中心為末期腎衰竭患者每週進行兩至三次血液透析治療 (俗稱「洗血」) 。為減低病毒感染風險，基金會透過「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」，購買快速抗原測試套件給中心職員和腎衰竭患者使用，更為中心增設空氣淨化器。期望在三月至七月期間，為55位腎衰竭患者提供超過1,900次血液透析治療。

另外，自強協會亦得到馬會捐助，為共2,200名嚴重肢體殘障輪椅使用者派發防疫物資換領券，讓他們能夠在位於全港12個地區的社區藥房，換取消毒劑和口罩等防疫物資，更為受感染新冠肺炎而需進行家居隔離的會員送上乾糧和防護用品，以及製作2,000本抗疫資訊手冊，發送給會員及在社區藥房內派發。

Jessie知道，除了一直支持不同範疇的社區項目，過去兩年馬會已額外撥捐超過18億港元支持社會抗疫，至今累計服務人次超過300萬。