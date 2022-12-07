【繞場一週】與曼聯基金會CEO對話

自2012年起，馬會成為曼聯在香港的社區足球合作夥伴，並推出針對精英、學校及社區層面的嶄新足球活動。

Jessie早前推介過，賽馬會青少年足球發展計劃的特別企劃——「足」動你我短片系列。隨著今年是馬會與曼聯成為社區足球夥伴的十週年，兩大機構亦將首次攜手舉辦「體育與社會價值」研討會，當中曼聯基金會行政總裁約翰舒爾斯 (John Shiels) MBE更會越洋分享及接受提問，機會難得！



過去十年，馬會與曼聯借助足球和品牌效應，為香港不同階層創造效益，不少社會服務團體和學術團體，亦推出了環繞足球和體育而設計的新計劃。在本月15日舉行的研討會，正好搭建了平台，廣發英雄帖邀請不同機構集思廣益，長遠推動更廣闊的發展。

研討會共有五節，由體育界、學術界和相關團體代表，就不同主題分享經驗。重點推介莫過於由舒爾斯，分享自2007年成立的曼聯基金會，如何借助球會的品牌和資源，聯繫社區和啟迪年輕一代建構更美好生活。

其他主講者包括香港中文大學教育學院副院長 (研究) 夏秀楨教授、香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德、前香港足球先生陳炳安、香港街頭足球執行委員會副主席吳衛東、香港基督教服務處副總幹事 (青少年及社會復康) 謝可儀，以及「SOCIAL S 體育係」聯合創辦人黃婷，攜手探索足球和其他運動對建構健康社會的空間和方向，十分精彩！

Jessie知道，當日公眾亦可於下午2時至6時，透過賽馬會青少年足球發展計劃Facebook專頁及YouTube頻道收看直播。這麼難得的機會，切勿錯過啦！

Facebook專頁：https://qr.link/gMebQj

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