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2022-11-14 07:30:00
日報

【繞場一週】與港同行 並肩成長25載

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《馬會與香港特區跨越25載特輯》現已上載「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動網站https://hkjc.com/withyou。

今年是香港特區成立25週年。為紀念這個歷史性時刻，香港賽馬會最近推出《馬會與香港特區跨越25載特輯》， 透過專訪馬會主席利子厚、行政總裁應家柏，及多位馬會前主席，包括夏佳理、陳祖澤、施文信、葉錫安、周永健及陳南祿等，記錄馬會過去 25 年走過的非凡旅程，成為位居世界前列的賽馬機構，同時致力貢獻社會，與香港並肩同行。

過去25年，馬會與香港共同成長。時至今日，馬會能夠位居世界前列的賽馬機構，並位列全球十大慈善捐助機構，有賴其獨特綜合營運模式，為社區創造經濟及社會價值。特輯因此特別專訪馬會管理人員、員工、騎師、馬主、會員，及社會各階層的受助人士等馬會主要業務及社區內不同領域的人士，由他們分享馬會如何一直秉持致力建設更美好社會的宗旨與社會同行。

展望將來，正如馬會主席利子厚在特輯尾聲總結：「馬會和香港共同成長，並肩同行，這是不會變的；無論是未來25年，或再多25年，香港和馬會的發展一定會更上一層樓。」馬會行政總裁應家柏亦說，香港一直展現「我做得到」的拼搏精神，馬會會秉持這一份信念，滿懷熱誠作出更多貢獻。

立即瀏覽「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動網站，收看《馬會與香港特區跨越25載特輯》，及密切留意更多訪問短片！

「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動網站：https://hkjc.com/withyou

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