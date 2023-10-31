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2023-10-31 07:30:00
日報

【繞場一週】「舊園新景」專題展　新科技呈現古園林

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「香港賽馬會呈獻系列：山林市城——遊歷舊園新景」專題展覽展出七件多媒體作品，以當代視角詮釋中國古典園林美學，在城市喧囂中營造恬淡幽靜的氛圍。圖為利志達的《庭院物想》。

黃智銓的作品《橋中洞景》以月洞門和拱橋的形態為靈感。作品展開時形似拱橋，閉合時則與月洞門相聯。

咫尺之地，盡收山林泉水。Jessie早前到香港故宮文化博物館參觀由馬會慈善信託基金獨家贊助的「香港賽馬會呈獻系列：山林市城——遊歷舊園新景」專題展覽，透過互動裝置、多媒體展品，以嶄新方式遊歷古典園林。

是次展覽共有八位本地跨領域藝術家及藝術家組合結合動態、多媒體和聲音裝置，以當代視角呈獻七件重新演繹傳統園林的作品，為參觀者提供嶄新視覺，一睹中國古典園林之美。

為了更好掌握中國園林的精髓，藝術家早前到北京實地考察各名園，亦到故宮博物院近距離參觀藏品，再以創作手法糅合中式古典建築與大自然，例如劉學成xSTICKYLINE的《岫雲藏》將迷你山巒雕塑放在太湖石洞間；黃琮瑜的《我此心之所動》透過感應器追蹤觀眾脈搏，畫中水墨會依其變化展開律動。其他作品包括馮穎琳的《重塑景觀》、林欣傑的《一碧萬頃》和陳庭章的《籟》等。

香港故宮文化博物館由香港賽馬會透過其慈善信託基金撥捐35億港元興建。是次展覽是該館首個「香港賽馬會呈獻系列」專題展覽，彰顯馬會對文化傳承的支持，同時推動香港成為中外文化交流藝術中心。一如其他慈善捐助項目，馬會對是次展覽的捐助，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩為社會創造就業機會，並帶來稅款及善款。公眾可於即日起至明年1031日到場一覽園林風光。

（資訊）

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