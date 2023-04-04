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2023-04-04 07:30:00
日報

【繞場一週】萬人體驗欖球樂

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馬會主席利子厚（中） 頒發男子銀盾級別的獎座給得奬隊伍 — 中國香港。

馬會副主席李家祥博士（左二）與「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」的受惠者在馬會展區合照。

Jessie早前有幸入場欣賞「香港國際七人欖球賽」，亦樂見不論老幼傷健都盡情享受此國際盛事。原來馬會繼續成為七欖官方社區合作夥伴透過一系列社區活動，助不少學生及基層市首次觀賞七欖

Jessie 説的正是「賽馬會社區七人欖球計劃」，這項計劃讓逾萬名市民能體驗欖球以至其他運動的樂趣一如往年，馬會繼續支持一連三日的「賽馬會小型欖球表演賽」，讓青年球員盡情獻技，發揮體育精神。計劃亦於賽事期間舉辦「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」及「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」，讓學生和基層市民免費入場欣賞七欖賽事。

此外，計劃於上月分走進校園及主題公園，舉辦「賽馬會精英運動員分享會」及「賽馬會運動全接觸嘉年華」。分享會邀請七位來自欖球、賽馬、馬術、足球和劍擊界別的本地運動精英，與師生和網上觀分享他們的奮鬥經歷嘉年華則安排了欖球體驗予千名兒童及青年，更透過運動攤位讓他們體驗足球、匹克球、投球等不同類型運動，鼓勵他們全方位發掘運動樂趣之餘，同時學習共融、團隊合作和領導才能等體育精神。

Jessie知道馬會一直致力支持香港體育發展，除了讓不同年齡和能力人士均可享受體育的樂趣外，亦為推動香港成為國際體育盛事之都出一分力。一如其他慈善捐助項目，馬會對是次體育盛事的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，惠澤社群

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