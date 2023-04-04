【繞場一週】萬人體驗欖球樂

Jessie早前有幸入場欣賞「香港國際七人欖球賽」，亦樂見不論老幼傷健都盡情享受此國際盛事。原來馬會今年繼續成為七欖官方社區合作夥伴，透過一系列社區活動，助不少學生及基層市民首次觀賞七欖。

Jessie 説的正是「賽馬會社區七人欖球計劃」，這項計劃讓逾萬名市民能體驗欖球以至其他運動的樂趣。一如往年，馬會繼續支持一連三日的「賽馬會小型欖球表演賽」，讓青年球員盡情獻技，發揮體育精神。計劃亦於賽事期間舉辦「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」及「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」，讓學生和基層市民免費入場欣賞七欖賽事。

此外，計劃於上月分別走進校園及主題公園，舉辦「賽馬會精英運動員分享會」及「賽馬會運動全接觸嘉年華」。分享會邀請了七位來自欖球、賽馬、馬術、足球和劍擊界別的本地運動精英，與師生和網上觀眾分享他們的奮鬥經歷。嘉年華則安排了欖球體驗予千名兒童及青年，更透過運動攤位讓他們體驗足球、匹克球、投球等不同類型運動，鼓勵他們全方位發掘運動樂趣之餘，同時學習共融、團隊合作和領導才能等體育精神。

Jessie知道馬會一直致力支持香港體育發展，除了讓不同年齡和能力人士均可享受體育的樂趣外，亦為推動香港成為國際體育盛事之都出一分力。一如其他慈善捐助項目，馬會對是次體育盛事的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，惠澤社群。