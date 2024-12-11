【繞場一週】蕭澤頤．大館．跑馬地

Jessie很喜歡聽警察故事，得悉最新一期馬會刊物《駿步人生》訪問警務處處長蕭澤頤，第一時間拜讀全文，發現他的故事由很多經歷、啟發及情懷交織而成，十分有趣，可讀性極高。
蕭澤頤在警長父親的薰陶下，自小立志要成為警察。加入警隊36年，「每日返工都想捉賊、破案。」過去數十年，香港罪案模式隨社會發展而有所改變，近年不同形式的騙案相繼出現，他呼籲業界持份者及市民與警方合組「防騙鐵三角」，提高警覺，並特別感謝馬會慈善信託基金支持警隊「耆樂警訊」計劃（為55歲以上人士而設，宣揚防罪訊息的資訊平台），捐助警方向市民派發防騙錦囊。
因應保護動物意識日益高漲，警方2011年推出「動物守護計劃」，馬會亦有參與其中的社區活動，例如安排少年警訊參觀馬會轄下的公眾騎術學校。蕭澤頤同時感謝馬會慈善信託基金捐出840萬港元，支持警務處於2024至2026年開展「賽馬會『集大使 成大事』計劃」，教育大眾愛護動物。
中環「大館」在2008年展開活化工作前，該處的警署建築物在二戰前曾是警察總部，戰後則作為港島總區總部及中區警署。警隊「一哥」分享了兒時在大館診所遇上「怪醫」的趣事。
另外，今期「指南針」欄目，介紹現正於大館舉行的年度重點專題展覽「跑馬地：文化景觀」。有關展覽是馬會慶祝今年成立140週年而推出一系列與市民互動的活動之一，透過照片、影片、地圖，以及大型立體模型等，追溯跑馬地風貌特質的景觀變化，以至人與環境的多元互動關係，探討歷史變遷之餘，同時啓發對社區和環境福祉的思考。展期至明年2月23日。按此足本閲讀。
(資訊)