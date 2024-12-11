【繞場一週】蕭澤頤．大館．跑馬地

Jessie很喜歡聽警察故事，得悉最新一期馬會刊物《駿步人生》訪問 警務處 處長 蕭澤頤 ，第一時間拜讀全文，發現他的故事由很多經歷、啟發及情懷交織而成，十分有趣，可讀性極高。

因應保護動物意識日益高漲，警方2011年推出「動物守護計劃」，馬會亦有參與其中的社區活動，例如安排少年警訊參觀馬會轄下的公眾騎術學校。蕭澤頤同時感謝馬會慈善信託基金捐出840萬港元，支持警務處於2024至2026年開展「賽馬會『集大使 成大事』計劃」，教育大眾愛護動物。

中環「大館」在2008年展開活化工作前，該處的警署建築物在二戰前曾是警察總部，戰後則作為港島總區總部及中區警署。警隊「一哥」分享了兒時在大館診所遇上「怪醫」的趣事。