【繞場一週】藝術成就改變

教育局局長蔡若蓮博士（右二）、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士（左二）及東灣莫羅瑞華學校校監冼權鋒教授（右一）等為賽馬會教學樓及賽馬會黑盒劇場主持揭幕禮。

群育學校是為幫助因為心理、行為和情緒發展遇到障礙，而未能在普通學校教育中獲益的兒童，為他們提供教育和輔導服務。最近Jessie有機會來到其中一所獲馬會捐助支持的群育學校參觀，喜見學生透過戲劇和劇場藝術體驗盡展潛能。

Jessie參觀的正是東灣莫羅瑞華學校，該校獲馬會慈善信託基金捐助提升軟硬件建設。其中新校舍「賽馬會教學樓」更設有「賽馬會黑盒劇場」、靜觀室、校園電視台、STEM LAB、舞蹈室、天台足球場等。目的是希望透過多元的教育空間，讓學生能通過訓練及興趣培育，建立自信心及正面價值觀，提升身心靈健康。

此外，馬會早前亦支持戲劇機構「跨啦啦藝術集匯」協助學校，推行賽馬會「群藝群動」計劃，透過共同設計戲劇教育課程、提供教師持續發展的工作坊，以及舉辦學生成品展覽等，擴闊教師和學生的藝術視野，長遠創造有利的學習環境。計劃更鼓勵學生透過多元藝術融合學習，激發創意及抒發情感。學生除學會了舞台設計及製作專業知識，更因藝術成就改變，啟發個人生涯發展方向，探索多元出路。

幸好社會各界都沒有遺忘這群學生的需要，尤其一直重視兒童及青年發展的馬會，多年來透過其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，惠澤社群，包括協助不同背景和能力的學生發揮所長。除財政上支援合作機構，Jessie知道馬會更與受惠機構攜手合作，主辦及合辦慈善項目，應對社會需要，並積極創建社區長遠發展的能力。