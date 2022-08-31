【繞場一週】藝術科技添趣味

藝術與科技，兩者看似互不相關，但Jessie在最近參與兩個富有科技元素的藝術節目後，便體會到兩者糅合，原來可以帶來令人耳目一新的藝文體驗。

其中一個節目是正在香港文化博物館舉行的「香港賽馬會呈獻系列：敦煌 — 千載情緣的故事」展覽，展出敦煌文物、石窟壁畫、臨摹絹畫及複製洞窟等珍品，配合科技和多媒體元素，讓觀眾仿如置身其中。正如馬會主席陳南祿於展覽開幕典禮中表示，除了親身前往敦煌以外，這個展覽是目前大家欣賞這個神奇國度的非凡藝術、共沾祥和睿智的最好時機。

要進一步感受科技為藝術世界開創的新方向，就一定不能錯過另一個同樣由馬會獨家贊助的「藝創明天」。這是西九文化區首個大型藝術科技節，邀請了本地和不同地區的藝術家和團體參與，呈獻一系列精彩繽紛的現場表演及線上節目，貫穿戲曲、音樂、戲劇、舞蹈和實驗裝置。當中一個重頭節目就是在戲曲中心茶館劇場上演的粵劇《開心穿粵》，由全港首個以人工智能程式操作的機械人「羅家英」參與演出，為觀眾帶來驚喜之餘，也充分展現科技與藝術融合所帶來的想像空間和活力。

Jessie知道以上兩個藝術節目均是馬會撥款6億3千萬港元，支持政府慶祝特區成立25週年舉辦的其中兩個活動。馬會一直致力推廣藝術文化和科技發展，並支持各類嶄新藝術文化項目，貫切其致力建設更美好社會的宗旨。相信隨著各界尤其馬會的支持下，藝術科技發展將會進一步提升，也許不久的將來，我們可以見證更多更天馬行空的藝文體驗。