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2022-08-31 07:30:00
日報

【繞場一週】藝術科技添趣味

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馬會主席陳南祿（左三）、香港特別行政區政務司司長陳國基（中）、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士（右一）等嘉賓參觀「香港賽馬會呈獻系列：敦煌 — 千載情緣的故事」展覽。

馬會獨家贊助的「藝創明天」重頭節目《開心穿粵》的藝術策劃及導演羅家英博士與仿真機械人合照。

藝術與科技，兩者看似互不相關，但Jessie在最近參與兩個富有科技元素的藝術節目後，便體會到兩者糅合，原來可以帶來令人耳目一新的藝文體驗。

其中一個節目是正在香港文化博物館舉行的「香港賽馬會呈獻系列：敦煌千載情緣的故事」展覽展出敦煌文物、石窟壁畫、臨摹絹畫及複製洞窟等珍品，配合科技和多媒體元素，讓觀眾仿如置身其中。正如馬會主席陳南祿於展覽開幕典禮中表示，除了親身前往敦煌以外，這個展覽是目前大家欣賞這個神奇國度的非凡藝術、共沾祥和睿智的最好時機。

要進一步感受科技為藝術世界開創的新方向，就一定不能錯過另一個同樣由馬會獨家贊助的「藝創明天」。這是西九文化區首個大型藝術科技節邀請了本地和不同地區的藝術家和團體參與，呈獻一系列精彩繽紛的現場表演及線上節目，貫穿戲曲、音樂、戲劇、舞蹈和實驗裝置。當中一個重頭節目就是在戲曲中心茶館劇場上演的粵劇《開心穿粵》，由全港首個以人工智能程式操作的機械人「羅家英」參與演出，為觀眾帶來驚喜之餘，也充分展現科技與藝術融合所帶來的想像空間和活力。

Jessie知道以上兩個藝術節目均是馬會撥款63千萬港元，支持政府慶祝特區成立25週年舉辦的其中兩個活動。馬會一直致力推廣藝術文化和科技發展，並支持各類嶄新藝術文化項目，貫切其致力建設更美好社會的宗旨。相信隨著各界尤其馬會的支持下，藝術科技發展將會進一步提升，也許不久的將來，我們可以見證更多更天馬行空的文體驗。

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