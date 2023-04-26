【繞場一週】行善積德最樂也

Jessie深信能夠幫助到有需要的人，使他們的生活得以改善，這種由行善積德帶來的快樂是無價的。馬會早前於「香港賽馬會社群日」公佈推出的「賽馬會眾心行善」計劃，致力推廣全城行善文化。

「賽馬會眾心行善」計劃為期五年，並夥拍12個合作夥伴，全方位推動全城參與義工服務。除了透過「義工推廣校園夥伴計劃」培育下一代的社會服務領袖，又推出「50+社群及退休人士義工推廣計劃」，鼓勵50+老友記及退休人士參與和帶領義工活動。計劃義工之一鄭錦泳是「義工初哥」，他參加有關設計思維的課程後，學會凡事應以人為本，更親自為傷健人士設計側掛袋，方便他們生活所需。他認為助人為快樂之本，更不時與其他義工開會，希望想出更多創意點子幫助他人。

馬會不但透過計劃支持本地義工服務發展，其員工組成的馬會義工隊多年來更一直身體力行，向有需要人士伸出援手。Jessie有幸與連續12年獲馬會頒發「最高服務時數大獎」的義工寗慕潔交談，得知她退休多年仍堅持做義工，更表示義工是她的人生第二事業。她十分期待「賽馬會眾心行善」計劃稍後推出的網上平台可以讓更多人投入義工服務，增值自己同時亦能體會到幫助他人帶來的滿足感。她認為人生最精采莫過於積極參與義工服務，完全不覺自己已退休。

Jessie知道一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對是次計劃的支持有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款和慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋香港。