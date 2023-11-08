【繞場一週】許得恩 以武見道

年紀輕輕的Samuel 在杭州亞運會的太極劍太極拳全能項目中勇奪銀牌，他在《駿步人生》訪問中分享了自己的武術人生。

Jessie一向熱衷於運動，對體壇消息非常關注。早前舉行的杭州亞運會中，中國香港代表團表現出色，令廣大市民引以為傲。最新一期馬會刊物《駿步人生》訪問了香港武術運動員許得恩(Samuel) 這位新鮮出爐的杭州亞運太極劍太極拳全能項目銀牌得主。年僅26歲的他在訪問中分享了自己最初如何接觸武術，之後加入港隊並轉攻「太極」，打出年輕一片天。

許得恩在訪問中説到，小時候他活潑好動，涉獵各種運動，而接觸武術是六歲那年。「有一次跟媽媽逛街，見到一個武術興趣班，她問我有沒有興趣參加。」起初，他學習長拳、刀術和棍術。然而，青少年武術競爭激烈，許得恩漸漸落後於同儕。教練建議他另闢蹊徑改練太極，許得恩最終破釜沉舟，穩佔港隊一席位。

許得恩一步一步走上世界級舞台，在2019年世界武術錦標賽上，他成為了兩項太極劍冠軍。今年的世界大學生運動會上，他再奪得太極劍金牌和太極拳銅牌，因而獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的60萬港元獎金。他分享成功背後的秘訣，關鍵在於「享受」兩字：「經歷疫情之後，相隔四年再有比賽打，而且更是我人生第一次、亦是最後一次的大學生運動會，所以我告訴自己一定要好好享受這一切。」

縱然手執多塊世界級賽事的獎牌，但許得恩表示成績只是虛名。「如果我不享受比賽，奪金亦是徒然。」習武多年，Samuel踏上的賽場無數，上場時的感覺，他用「Showtime」來形容：「只要你打得開心，便有好表現。」

除了武術，Samuel現時仍然像小時候一樣熱衷於各種運動，並且在閒暇時喜歡唱K。但令Jessie意想不到的是，這個大男孩原來於摺紙方面亦有一手。這樣活潑開朗，同時做事認真、有想法的許得恩教人如何不愛他！

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