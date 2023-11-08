熱門搜尋:
立冬 雙11 彩虹邨重建 床蝨 社內相親 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
返回
本地
2023-11-08 07:30:00
日報

【繞場一週】許得恩 以武見道

分享：

年紀輕輕的Samuel 在杭州亞運會的太極劍太極拳全能項目中勇奪銀牌，他在《駿步人生》訪問中分享了自己的武術人生。

Jessie一向熱衷於運動，對體壇消息非常關注。早前舉行的杭州亞運會中，中國香港代表團表現出色，令廣大市民引以為傲。最新一期馬會刊物《駿步人生》訪問了香港武術運動員許得恩(Samuel) 這位新鮮出爐的杭州亞運太極劍太極拳全能項目銀牌得主。年僅26歲的他在訪問中分享了自己最初如何接觸武術，之後加入港隊並轉攻「太極」，打出年輕一片天。

許得恩在訪問中説到，小時候他活潑好動，涉獵各種運動，而接觸武術是六歲那年。「有一次跟媽媽逛街，見到一個武術興趣班，她問我有沒有興趣參加。」起初，他學習長拳、刀術和棍術。然而，青少年武術競爭激烈，許得恩漸漸落後於同儕。教練建議他另闢蹊徑改練太極，許得恩最終破釜沉舟，穩佔港隊一席位。

許得恩一步一步走上世界級舞台，在2019年世界武術錦標賽上，他成為了兩項太極劍冠軍。今年的世界大學生運動會上，他再奪得太極劍金牌和太極拳銅牌，因而獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的60萬港元獎金。他分享成功背後的秘訣，關鍵在於「享受」兩字：「經歷疫情之後，相隔四年再有比賽打，而且更是我人生第一次、亦是最後一次的大學生運動會，所以我告訴自己一定要好好享受這一切。」

縱然手執多塊世界級賽事的獎牌，但許得恩表示成績只是虛名。「如果我不享受比賽，奪金亦是徒然。」習武多年，Samuel踏上的賽場無數，上場時的感覺，他用「Showtime」來形容：「只要你打得開心，便有好表現。」

除了武術，Samuel現時仍然像小時候一樣熱衷於各種運動，並且在閒暇時喜歡唱K。但令Jessie意想不到的是，這個大男孩原來於摺紙方面亦有一手。這樣活潑開朗，同時做事認真、有想法的許得恩教人如何不愛他！

足本閱讀：https://www.youtube.com/playlist?list=PLRyiXGt4yq8b50ge0QO49_yvm7DKSkAWa

(資訊)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受