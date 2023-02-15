【繞場一週】謝影雪的貼地人生

訪問尾聲，攝影師安排譚志源(左一)夥拍謝影雪(左二)組成混雙，在體院的羽毛球館，對撼友情客串的馬會見習騎師訓練學校校長陳念慈(右二)和港隊小將吳英倫(右一)。

在比賽場上英姿颯颯的香港羽毛球代表謝影雪，在最新一期馬會刊物《駿步人生》，分享她在球場外，既是愛狗之人，願望是開設寵物友善的cafe，更是愛唱K的貼地女生。

謝影雪接受《駿步人生》訪問，與馬會公司事務執行總監譚志源對談，提及在羽毛球以外的嗜好是唱歌，她更在家裡添置卡拉OK器材，方便隨時大展歌喉，由Mirror、Tyson Yoshi，以至媽媽年代的歌曲，她全部都琅琅上口。「我會跟媽媽唱舊歌，會陪她去看陳慧嫻。」阿雪笑言，隊中比她年輕的隊友，看到她的歌單，或許會戲稱她做「雪姨」！



作為備受支持的運動員，謝影雪一直希望回饋社會。去年11月她參加由香港精英運動員協會發起、香港賽馬會主要贊助的「愛心送暖行動」，聯同多名精英運動員及逾百位馬會義工隊成員探訪基層送暖。她當日到訪深水埗一個劏房戶，居住環境非常狹窄，但女戶主收拾得整齊乾淨，「在艱難的環境，那位媽媽仍然堅持給兒女最好的，沒有因為現實困難而愁雲慘霧。」提醒她無論遇到什麼困難，都要堅持。「不是看見希望才堅持，而是堅持下去，總會見到希望。」

謝影雪多年來從競技場上不止得到榮譽，更領悟人生。她提到體院羽毛球館內掛着的標語「輕裝上陣創造奇蹟」，此前的成功與失敗，她通通放下，並放眼今年的杭州亞運和明年巴黎奧運，盼再創奇蹟。立即收看足本訪問。

足本訪問：https://youtube.com/playlist?list=PLRyiXGt4yq8b50ge0QO49_yvm7DKSkAWa