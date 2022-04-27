【繞場一週】讓青少年調整心態 重新出發

計劃為青少年提供自在舒服、平和寧靜的第三空間，讓他們在無標籤的環境下放空及充電。

今屆文憑試剛剛開考，但新冠肺炎持續，不少考生受疫情影響，溫習計劃被打亂，又要擔心考試安排，難免壓力大增。幸好，Jessie知道有一個特別針對青年人身心靈健康的計劃，讓青年人在舒適的環境下放空充電，調整心態、重新出發。

Jessie所說的，是由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助「賽馬會平行心間計劃」，以社區為本及無標籤的青年精神健康服務模式，支援12至24歲青年人的精神需要。計劃在全港設立八間支援青年人身心靈健康的中心，致力為受到初期情緒困擾的青年人提供自在舒服、平和寧靜的第三空間，讓他們在無標籤的環境下放空及充電，藉以提升認知能力、個人優勢及整體心理健康。

「賽馬會平行心間計劃」設有一套三層服務模式，透過多元化的舒展身心及教育外展活動，及早識別個案及提供早期介入服務；並因應個別情況轉介諮詢及醫療跟進支援，務求在跨社福及醫療界別的合作下，加強社會大眾對青少年精神健康問題的重視，締造關愛共融社區。

因應疫情，計劃為青少年提供多項線上活動，例如以Zoom進行小組或單對單情緒支援，及製作刺繡及捕夢網等身心減壓活動，助他們放鬆、紓緩情緒。計劃最近亦舉辦第一屆網上國際研討會，在為期六天的節目與青年人、世界知名專家及來自各界的與會者交流意見，討論全球青年人精神健康狀況、服務革新、學校及同伴支援等話題。

其實疫情期間，馬會一直堅定與社區同行，照顧社會上不同人士需要。過去兩年，馬會額外審批超過18億港元以應對疫情對社區的影響，受惠人次超過300萬。Jessie相信這個計劃能照顧青年人的身心靈健康，能助他們以正面的心態抗擊疫情。

(資料由馬會提供)