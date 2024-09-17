【繞場一週】賽馬會學界足球發展計劃接受報名

馬會與曼聯自2013年起合作推出「計劃」，將一套以「啟發」和「鼓勵」為本的訓練模式引入本地幼稚園、小學、中學及大專院校，激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，提升年輕一代的體能、心智及社交能力，一同「足」動潛能。表現優異的老師及教練更有機會到訪英國曼徹斯特，跟曼聯團隊及當地社區足球教練進行交流。

奧運過後，全城再次進入運動狂熱境界。適逢開學不久，Jessie知道第11屆「賽馬會學界足球發展計劃」(「計劃」)現正接受報名，參加者可參與由曼聯足球學校提供的教練培訓課程，體驗專業的足球訓練模式。全港中、小學老師及校隊足球教練，把握機會報名啦！

其中在今年暑假獲選到英國曼徹斯特交流、第10屆「計劃」的參加老師陳响昌表示，今次足球之旅讓他感受到當地的足球文化，即使每個青少年的技術有差異，他們都十分主動投入，培養對足球的興趣至專業。

陳Sir又指，本港普遍的足球訓練開始時都先進行熱身，但「計劃」則以小型球比賽取而代之，讓學生更容易投入其中。以他任教的佛教黃鳳翎中學為例，該校足球隊有近九成是非華裔學生，較本地生更坐不定，這套訓練模式尤其適合他們。

任教聖公會聖多馬小學的陳潔婷老師則透露，疫情期間學生停課並缺乏運動，令體能下降，拉闊球員之間的技術距離，「計劃」內容包括理論、踢波、團隊建立和親子足球活動等，得以在疫情後重新帶動足球文化。在英國曼徹斯特之旅，陳潔婷難忘與當地基層學生進行足球交流，眼見足球是他們的共同語言，她亦希望香港的小朋友可透過足球啟發潛能。