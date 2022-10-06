【繞場一週】賽馬會學界足球發展計劃最後召集！

學界體育運動早前因疫情停擺，隨著社會逐步復常，相信學生、老師、教練早已引頸以待，準備開操！由香港賽馬會與曼聯合作推行的「賽馬會學界足球發展計劃」今年踏入第九屆，現正招募學校老師和教練，讓學校在新常態下提高學生的運動參與度、建立學校的運動風氣，與學生「足」動潛能，計劃下周五（14日）截止報名喇！

馬會一直積極推動本地足球發展，並自2013年起與曼聯攜手，將一套以啟發、鼓勵為本的訓練模式引入本地大專及中小學界，激發夥伴學校老師及教練潛能，讓他們得到專業的教練培訓課程，體驗先進的足球訓練模式；今年，更將首次走入幼稚園傳遞「快樂足球」理念！

計劃除了培訓老師和教練成為新世代足球教練，為教學帶來新視野，亦透過老師帶領同學參與計劃多元化的活動，於校內推廣「快樂足球」文化。計劃的團隊除了定期走訪各個校園，亦會於校外舉辦友誼賽、跨校訓練日、親子活動甚至網上交流，為老師、青少年及家長提供獨特的學習體驗，攜手推動足球文化。

計劃至今已有逾130間學校加入，並有約350位老師完成培訓。當中十多位表現優異的老師和教練，先後獲保送到英國曼徹斯特，跟曼聯團隊及當地的老師進行交流。

無論學校地處哪一地區、資源是否充分，教學資歷或運動成績是否卓越，馬會都樂意與學校攜手，引領老師、教練和學生享受快樂足球。立即到計劃的Facebook專頁，了解報名詳情及計劃最新資訊！



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