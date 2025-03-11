【繞場一週】賽馬會學界足球發展計劃　由小至大「開波」

Jessie之前提過「賽馬會學界足球發展計劃」(「計劃」）甚受歡迎，當時主要招募中小學老師和校隊教練，有幼稚園老師問何時到他們報名？現在機會來了！

馬會與曼聯自2013年起合作推出「計劃」，將一套以「啟發」和「鼓勵」為本的訓練模式引入本地校園，激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，提升年輕一代的體能、心智及社交能力，一同「足」動潛能。

「計劃」自2022年起更由中小學及大專院校，擴展至幼稚園，致力於本地推廣「快樂足球」文化。2013年至今已有超過220間幼稚園、小學、中學及大專院校受惠，接受培訓及指導的老師、教練、學生及家長超過7,100名。