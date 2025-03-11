【繞場一週】賽馬會學界足球發展計劃　由小至大「開波」

Jessie之前提過「賽馬會學界足球發展計劃」(「計劃」）甚受歡迎，當時主要招募中小學老師和校隊教練，有幼稚園老師問何時到他們報名？現在機會來了！
馬會與曼聯自2013年起合作推出「計劃」，將一套以「啟發」和「鼓勵」為本的訓練模式引入本地校園，激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，提升年輕一代的體能、心智及社交能力，一同「足」動潛能。
「計劃」自2022年起更由中小學及大專院校，擴展至幼稚園，致力於本地推廣「快樂足球」文化。2013年至今已有超過220間幼稚園、小學、中學及大專院校受惠，接受培訓及指導的老師、教練、學生及家長超過7,100名。
Jessie知道，「計劃」針對幼稚園老師度身訂造了一連串的課程內容，包括足球教練入門工作坊，提升夥伴幼稚園教師的技能和知識，特別為K2至K3學生組織有系統性的足球活動。另外亦會安排學校足球訓練探訪，在教練指導下讓老師於校內實踐工作坊學到的知識。重頭戲就是親子足球同樂日，邀請幼稚園學生及其家庭參與，一起體驗足球的樂趣，並促進親子關係。
「計劃」現正招募新一屆夥伴幼稚園，截止報名日期為3月17日（星期一）。有興趣的幼稚園，切勿錯過機會！
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