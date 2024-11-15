【繞場一週】賽馬會安寧頌義工：用愛編織安寧

隨著人口老化，社會對紓緩治療和安寧服務的需求殷切，讓晚期病患長者有尊嚴地走完人生最後一程，成爲大眾越趨關注的議題。要做到善生善別，發展社區安寧照顧是必要的一環，而安寧服務義工更是不可或缺的一員。

由香港賽馬會慈善信託基金主導策劃及捐助為期十年的賽馬會安寧頌，結合跨界別力量，為晚期病人提供以人為本、切合身心社靈需要的全方位支援，當中包括提供核心證書課程，爲有心參與安寧服務的義工，提供全面和系統性的照顧知識和技能培訓。經培訓後的義工，會因應晚期患者及其照顧者的需要，提供資訊及心靈等支援。