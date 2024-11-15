【繞場一週】賽馬會安寧頌義工：用愛編織安寧

隨著人口老化，社會對紓緩治療和安寧服務的需求殷切，讓晚期病患長者有尊嚴地走完人生最後一程，成爲大眾越趨關注的議題。要做到善生善別，發展社區安寧照顧是必要的一環，而安寧服務義工更是不可或缺的一員。
由香港賽馬會慈善信託基金主導策劃及捐助為期十年的賽馬會安寧頌，結合跨界別力量，為晚期病人提供以人為本、切合身心社靈需要的全方位支援，當中包括提供核心證書課程，爲有心參與安寧服務的義工，提供全面和系統性的照顧知識和技能培訓。經培訓後的義工，會因應晚期患者及其照顧者的需要，提供資訊及心靈等支援。
計劃於早前舉辦年度安寧義工感謝日，表揚一眾義工無私付出。Jessie知道有不少義工都是從受助者變成助人者。他們一邊以朋輩身分聆聽患者的心聲，盡可能為患者帶來歡樂，助他們實現願望；一邊分擔照顧者的壓力，提供情緒及心理社交支援，需要時更會擔當患者和家人之間的溝通橋樑，讓患者的需求得到回應，有尊嚴地走完人生最後一程。
安寧工作並不容易，首要學會面對死亡和控制個人情緒。雖然困難，但在計劃義工身上看到的不是壓抑，而是感恩。他們都不約而同地表示，助人之餘自己亦獲益良多。
離別是傷痛，但回憶可以是美好，在義工們和計劃團隊的努力下，許多患者和家屬都能在有限時光中創造珍貴回憶，並訂立「預設照顧計劃」，做到逝者善終，生者善別，這亦是賽馬會安寧頌計劃及所有安寧工作者的期望。
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