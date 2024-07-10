【繞場一週】「賽馬會樂齡同行計劃」支援長者精神健康

「賽馬會樂齡同行計劃」日前舉辦了國際研討會，匯聚來自不同領域的學者和專家，就增強香港基層精神健康服務作了深入探討及交流。Jessie有幸參與其中，聆聽專家的真知灼見，實在獲益良多。

「賽馬會樂齡同行計劃」由香港賽馬會慈善信託基金主導策劃及捐助，合作夥伴包括香港大學及十八間非政府機構。服務自2016年開展至今，透過融合長者地區服務及社區精神健康等服務，成功推展至全港十八區共51個服務單位，建立以社區為本的支援網絡，全面提升長者面對晚晴生活的抗逆力。計劃踏入第八年，Jessie喜見計劃成效顯著，有助改善參與計劃長者的抑鬱風險或徵狀，同時提升了市民尤其長者及護老者對精神健康的認識及關注。