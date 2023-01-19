【繞場一週】賽馬會菁英盃啟迪足球小將

「賽馬會菁英盃」讓一眾本地年輕球員獲得寶貴的上陣機會，藉著比賽盡展潛能。

本地優秀的足球運動員，不少都曾在菁英盃比賽上陣，從而得到寶貴的出賽機會、累積比賽經驗。Jessie最近知道，菁英盃獲馬會冠名贊助，由今年起至2024/25球季，更為球員增設個人獎項，以鼓勵表現優異的U22青年球員。

「賽馬會菁英盃」賽制規定，參賽隊伍於每場賽事全程必須派出至少三名U22本地青年球員上陣，確保他們有機會在專業賽事中展現實力。馬會一直致力推動體育和青年發展，而菁英盃正好為年輕球員創造比賽機會，讓一眾足球小將盡展潛能。

是次總贊助金額為198萬港元，合作內容亦創新猷。十支參賽球隊獲得的獎金將與賽事表現掛勾，以增強競爭性，吸引更多球迷入場。躋身決賽的兩支隊伍更可提名慈善機構，分別獲得馬會捐款10萬港元及5萬港元，令賽事更具意義！今年賽事亦為U22球員增設個人獎項，包括在每支參賽球隊選出一位「最佳U22球員」及當中的「U22星中之星」。

是次合作亦進一步在社區推廣本地足球，社福機構的服務使用者及學生有機會獲邀入場觀賽。「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」(JSR) 的學員亦會參與報道和直播其中三場賽事，與「賽馬會菁英盃」年輕球員一樣，獲得「實戰」採訪的機會。Jessie相信，馬會今次冠名贊助「賽馬會菁英盃」，定能讓球會、球員及社區一同受惠呢。