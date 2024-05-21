【繞場一週】賽馬會菁英盃　足球慈善兩面睇

適逢上周佛誕假期，Jessie去了旺角大球場觀看「賽馬會菁英盃」決賽，由標準流浪大戰傑志。在熾熱氣氛下，流浪以一球小勝，首次捧走「菁英盃」。這個盃賽由馬會贊助，不但為年輕球員提供更多出賽機會，由冠亞軍球隊提名的兩間慈善機構更可獲馬會捐款，可謂足球慈善一舉兩得。

馬會由2022/23 球季起，一連三個賽季冠名贊助「賽馬會菁英盃」。為了能讓年輕球員爭取表現，賽事規定參賽隊伍於每場賽事全程必須派出至少三名U22本地青年球員上陣，確保他們有機會在專業賽事中展現實力，這理念與馬會培育和啟發年輕人的宗旨不謀而合。