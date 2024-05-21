【繞場一週】賽馬會菁英盃　足球慈善兩面睇

適逢上周佛誕假期，Jessie去了旺角大球場觀看「賽馬會菁英盃」決賽，由標準流浪大戰傑志。在熾熱氣氛下，流浪以一球小勝，首次捧走「菁英盃」。這個盃賽由馬會贊助，不但為年輕球員提供更多出賽機會，由冠亞軍球隊提名的兩間慈善機構更可獲馬會捐款，可謂足球慈善一舉兩得。
馬會由2022/23 球季起，一連三個賽季冠名贊助「賽馬會菁英盃」。為了能讓年輕球員爭取表現，賽事規定參賽隊伍於每場賽事全程必須派出至少三名U22本地青年球員上陣，確保他們有機會在專業賽事中展現實力，這理念與馬會培育和啟發年輕人的宗旨不謀而合。
早前各球隊根據今季U22球員於「賽馬會菁英盃」的表現，分別選出「每隊最佳U22球員」。決賽當日，再由傳媒機構代表在11人當中選出「U22星中之星」。經過一輪激烈的投票，今年「U22星中之星」由標準流浪的中場趙正宇奪得。
除了足球較勁外，「賽馬會菁英盃」的另一重意義，是由決賽球隊提名的受惠機構可獲馬會捐款。勇奪冠軍的標準流浪和亞軍傑志分別提名了「九龍樂善堂」和「基督教聯合醫務協會」；前者獲捐港幣十萬元，後者則獲捐港幣五萬元。
當日在球場上，Jessie亦見到「賽馬會青少年體育記者計劃」的學員為網上球迷直播賽事，有的化身評述員，有的充當體育記者進行採訪，各人都有板有眼，為賽事添上色彩。
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