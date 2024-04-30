【繞場一週】「賽馬會躍見新生活」 助過渡房屋家庭自強

香港特別行政區政府政務司司長陳國基（左三）、房屋局局長何永賢（右三）、勞工及褔利局局長孫玉菡（右二）、馬會主席利子厚（中）、馬會副主席廖長江（左二）、馬會行政總裁應家柏（右一），以及「賽馬會躍見新生活」計劃諮詢委員會召集人張雲正（左一）為計劃公佈儀式擔任主禮嘉賓。

「授人以魚」難紓長困；「授人以漁」更能激發受助人自強脫貧。Jessie有幸參與早前舉行的香港賽馬會社群日，喜見馬會當日宣布新的慈善項目「賽馬會躍見新生活」計劃，全方位協助居於過渡房屋的家庭掌握未來社會發展新機遇。

社群日有逾200名慈善及社區代表出席，馬會在當日宣布推出「賽馬會躍見新生活」計劃。Jessie了解，該計劃將聯同18個合作夥伴，並參照外國實證有效的農村脫貧模式，度身訂製針對現代城市貧窮挑戰的全新脫貧介入模式，透過協助過渡房屋家庭增強七大家庭能力及持續職涯發展，透過特專高息儲蓄計劃和改善就業前景等措施，強化其經濟能力，建立信心和尊嚴，擴大社交網絡，積極投入社區。項目涵蓋全港25個過渡性房屋項目，預計5年內逾14,000個家庭受惠。