【繞場一週】「賽馬會躍見新生活」 助過渡房屋家庭自強

「授人以魚」難紓長困；「授人以漁」更能激發受助人自強脫貧。Jessie有幸參與早前舉行的香港賽馬會社群日，喜見馬會當日宣布新的慈善項目「賽馬會躍見新生活」計劃，全方位協助居於過渡房屋的家庭掌握未來社會發展新機遇。
社群日有逾200名慈善及社區代表出席，馬會在當日宣布推出「賽馬會躍見新生活」計劃。Jessie了解，該計劃將聯同18個合作夥伴，並參照外國實證有效的農村脫貧模式，度身訂製針對現代城市貧窮挑戰的全新脫貧介入模式，透過協助過渡房屋家庭增強七大家庭能力及持續職涯發展，透過特專高息儲蓄計劃和改善就業前景等措施，強化其經濟能力，建立信心和尊嚴，擴大社交網絡，積極投入社區。項目涵蓋全港25個過渡性房屋項目，預計5年內逾14,000個家庭受惠。
計劃其中一名受惠者偉雄當日亦在場細述他如何透過計劃的「家庭能力顧問」認識並參與計劃，其一家四口透過計劃的社區活動與鄰里之間可以建立友誼；託管服務及鄰舍照應又讓其妻能外出兼職幫補家計；免費功課輔導和興趣班更讓他的兩位小朋友各展所長；偉雄更透過計劃的「家庭能力顧問」學習發掘和加強家庭能力，並通過躍升事業發展中心和特惠高息儲蓄計劃學會妥善理財、未雨綢繆。
一如其他慈善捐助項目，馬會對該計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。
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