【繞場一週】赤柱戶外訓練營重建啟用 促進青年多元發展

訓練營設有創新的水上運動設施和設備，讓市民能盡情體驗水上活動。

暑假到來，正適合大家參與各種戶外及水上活動。Jessie 最近發現，赤柱有一個新落成的訓練營設有創新的水上運動設施和設備，讓市民能盡情體驗水上活動。

該訓練營由馬會透過其慈善信託基金捐助香港青年協會重建，命名為「香港青年協會賽馬會赤柱戶外訓練營」。重建後的訓練營樓高四層，增設更多宿位，預計每年可接待約20,000人；及約49,000人次參與水上活動和享受營內創新的水上運動設施。

除了硬件配套外，Jessie知道馬會支持訓練營舉辦各類型體驗式培訓計劃和水上體育活動，當中包括為弱勢社群提供免費體育訓練計劃，參加者會與獲配對的青少年義工一同進行體育訓練，既鍛鍊體能和抗逆能力，同時宣揚社區共融的訊息，惠及基層人士。

此外，馬會亦支持訓練營舉辦為期三年的「香港青年協會賽馬會《好動‧永續》水上歷奇計劃」，把各類水上活動糅合多元化歷奇學習體驗，强化青少年身心靈健康和推動正向思維，促進全人發展。

體育及文化是馬會慈善策略重點範疇之一。馬會一直支持青協及不同社區組織推廣體育文化和促進青少年多元發展，鼓勵市民及更多年輕一代參與運動。一如其他慈善捐助項目，馬會對此計劃的捐助，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，惠澤社群。