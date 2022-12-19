【繞場一週】足動未來 始於足下

剛過去的世界盃引起全城球迷投入足球狂熱，Jessie相信能夠讓熱愛足球的青少年體驗世界級足球訓練模式，定能啟發他們各項潛能，從而在球場内外都能發揮所長。新一屆「賽馬會青少年足球領袖計劃」現正接受報名，歡迎15至19歲青少年參加，當中六位表現優異的學員更可獲馬會保送前赴英國曼徹斯特交流，參加義工訓練及組織社區足球服務，學以致用，擴闊視野呢！

踏入第八屆的「賽馬會青少年足球領袖計劃」由香港賽馬會、東華三院合作設計和推動，並得到曼聯支持，將於明年2月至8月進行。計劃借助年輕人喜愛的足球運動，加上其他領域的專業導師，培育及啟迪年青一代裝備自己。

新一屆學員將透過參與一系列的足球互動、今屆新設的山藝挑戰，及領袖訓練和團隊活動，鍛鍊其體能、心智及社交能力，提升領導才能。不能錯過的當然是由曼聯足球學校香港總教練教授理論及實習課，讓學員從足球訓練領略作為領袖應有的技巧，凝聚團隊精神啦！計劃亦繼續邀請來自各界的星級導師及顧問主持講授，分享經驗。

年齡介乎15至19歲的你，想透過足球訓練認識志同道合的朋友，同時在計劃導師引領下跳出舒適圈，擴闊社交圈子及眼界，甚至有機會到曼徹斯特，與當地青少年交流，就萬勿錯過，計劃下月6日便截止報名！即了解計劃詳情及網上報名啦！

「賽馬會青少年足球領袖計劃」網站：https://campaign.hkjc.com/fs/2022-yfd-leadership/ch-form.aspx?cid=PMXXQRC_2223YFDJC_AM730