【繞場一週】「足」動你我的故事

最新一集短片《足動承傳》，由楊Sir (左)與他的得意門生巴西，分享他們亦師亦友的關係。

四年一度的世界盃即將開鑼，球迷準備投入足球狂熱之際，遠在香港的足球運動員，他們亦有各自「足」動你我的經歷。賽馬會青少年足球發展計劃 (計劃) 的特別企劃——「足」動你我短片系列，現正一連五個星期，連載12位賽馬會青少年足球發展計劃參加者在人生路上的精彩歲月！

自2012年起，香港賽馬會成為曼聯在香港的社區足球合作夥伴，以嶄新的足球訓練模式，推動社區足球。過去十年，計劃為眾多本地中小學生、年輕球員、家長以及教練帶來各種不一樣的體驗，陪伴不少參與者成長。計劃最近推出的「足」動你我短片系列特別企劃，邀請12位曾參與的持份者分享5個屬於他們的故事，盼能啟發觀眾，與馬會攜手同行，為年輕一代建設更美好將來。

一個足球，連結兩代情誼。最新一集的短片《足動承傳》，由參與過計劃的教練楊達武 (楊Sir) 與他的得意門生陳俊傑 (巴西) 分享他們亦師亦友的關係。巴西後來更跟隨楊Sir的步伐，畢業後成為體育老師，並親自訓練學校的足球隊，於校內推廣「快樂足球」文化，不但延續他自己的足球夢，亦將這個夢想薪火相傳。

Jessie知道，今次的特別企劃更設有「足」動你心有獎活動！與楊Sir及巴西分享屬於你的「足」動時刻，即有機會獲得由曼聯球星雲比沙卡 (Aaron Wan-Bissaka) 親筆簽名的指定曼聯波衫乙件！即上賽馬會青少年足球發展計劃 Facebook專頁 (https://bit.ly/3SjrOh8) 收看短片系列及了解有獎活動詳情啦；想重温第一集或者欣賞其後的集數，立即瀏覽馬會Ｘ曼聯十週年活動網頁：https://bit.ly/3sXWxWF

