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2022-10-26 07:30:00
日報

【繞場一週】跑過逆境 奔向共融

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署理財政司司長黃偉綸（左三）、馬會副主席李家祥博士（左四）及東華三院主席馬清揚（左二）主持東華三院「奔向共融」 – 香港賽馬會特殊馬拉松起步禮，為參賽者打氣。

馬會副主席李家祥博士與馬會義工隊[email protected]及參賽者合照。

Jessie早前一項特別為智障人士而設的馬拉松盛事擔任場地義工，看到一眾跑手在賽事中發揮所能，享受馬拉松之餘，並夥拍社會各階層健全人士一起參與，展現傷健共融精神。

Jessie所提及的活動是東華三院「奔向共融」   香港賽馬會特殊馬拉松。賽事早前在中西區海濱長廊舉行，有近400名智障跑手及伴跑員參與，宣揚傷健共融。賽事獲賽馬會慈善信託基金捐助舉行，至今年已踏入11週年以鼓勵智障人士積極參與體育運動。大會為每位智障參賽者安排一位伴跑員，以二人一組形式參加2公里的賽事，亦為他們安排伴跑練習，建立彼此默契友誼

馬會更支持為賽事加入不同元素，包括成立長跑會，為智障人士提供專業指導、開展運動推廣計劃，設計適合智障人士參與的運動平台，以及邀請中學生成為伴跑員，將共融念帶入校園，加深公眾對智障人士的了解。賽事亦以「綠色環保馬拉松」形式進行宣揚環保訊息

Jessie於賽事當日更見到馬會義工隊[email protected]擔任賽事伴跑員及場地義工，協助賽事順利舉行及與有特殊需要的朋友分享跑步樂趣，身體力行宣揚共融訊息

香港賽馬會副主席李家祥博士亦有到場主持起步禮，鼓勵一眾跑手一起攜手「跑過逆境，奔向共融」。馬會一直致力貫切其積極構建「健康社區」的慈善策略及致力建設更美好社會的宗旨，Jessie相信這項別具意義的賽事能讓市民多了解不同能力人士，共同共融社會

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