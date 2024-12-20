【繞場一週】踏上體育記者之旅

Jessie不時留意體育新聞，對體育記者的工作尤感興趣，並得知「賽馬會青少年體育記者計劃」(JSR) 現正接受報名。JSR提供基本新聞工作訓練，由資深傳媒工作者擔任導師；表現優異的學員更有機會到傳媒機構或曼徹斯特實習。

為期半年的JSR由馬會主辦、東華三院協辦，本年度更透過馬會慈善信託基金捐款支持，將於明年一月底開始，對象是17-25歲的青少年。學員不但在課堂講授中學習理論知識，更可提升語言表達和溝通技巧，並在參與實習和活動中，培養責任感和處事態度。