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2024-12-20 07:30:00
日報

【繞場一週】踏上體育記者之旅

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朱家禧（左）於今年十月獲馬會推薦隨東方足球隊到菲律賓，與另一名JSR學員，越洋直擊報道亞冠二級聯賽。

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蘇家豪在參加JSR期間，初嘗足球評述體驗。

Jessie不時留意體育新聞，對體育記者的工作尤感興趣，並得知「賽馬會青少年體育記者計劃」(JSR) 現正接受報名。JSR提供基本新聞工作訓練，由資深傳媒工作者擔任導師；表現優異的學員更有機會到傳媒機構或曼徹斯特實習。

為期半年的JSR由馬會主辦、東華三院協辦，本年度更透過馬會慈善信託基金捐款支持，將於明年一月底開始，對象是17-25歲的青少年。學員不但在課堂講授中學習理論知識，更可提升語言表達和溝通技巧，並在參與實習和活動中，培養責任感和處事態度。

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本身是足球迷的上屆JSR學員朱家禧，當初因希望接觸有關體育記者的工作而報名他難忘跟隨課程導師之一、前主播梁凱寧，學習咬字、糾正懶音等。其後他在東方體育會進行暑期實習一個月，今年十月更獲馬會推薦隨東方足球隊到菲律賓，越洋直擊報道亞冠二級聯賽。

現為馬會賽馬KOL的蘇家豪，原來也是JSR7屆學員。他憶述參加不久即初次體驗足球評述，夥拍專業評述員何凱婷、鍾國雄等讓他獲益良多。他憑傑出表現獲頒「最佳評述員」和「導師嘉許獎」，並獲安排在體育傳媒實習，機會難得。

JSR至今已有超過70位畢業學員，先後投身傳媒或體育相關行業。如果你想成為其中一份子，記得即日起至202516日報名啦！

詳情及報名

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