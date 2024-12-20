【繞場一週】踏上體育記者之旅

Jessie不時留意體育新聞，對體育記者的工作尤感興趣，並得知「賽馬會青少年體育記者計劃」(JSR) 現正接受報名。JSR提供基本新聞工作訓練，由資深傳媒工作者擔任導師；表現優異的學員更有機會到傳媒機構或曼徹斯特實習。
為期半年的JSR由馬會主辦、東華三院協辦，本年度更透過馬會慈善信託基金捐款支持，將於明年一月底開始，對象是17-25歲的青少年。學員不但在課堂講授中學習理論知識，更可提升語言表達和溝通技巧，並在參與實習和活動中，培養責任感和處事態度。
本身是足球迷的上屆JSR學員朱家禧，當初因希望接觸有關體育記者的工作而報名。他難忘跟隨課程導師之一、前主播梁凱寧，學習咬字、糾正懶音等。其後他在東方體育會進行暑期實習一個月，今年十月更獲馬會推薦隨東方足球隊到菲律賓，越洋直擊報道亞冠二級聯賽。
現為馬會賽馬KOL的蘇家豪，原來也是JSR第7屆學員。他憶述參加不久即初次體驗足球評述，夥拍專業評述員何凱婷、鍾國雄等讓他獲益良多。他憑傑出表現獲頒「最佳評述員」和「導師嘉許獎」，並獲安排在體育傳媒實習，機會難得。
JSR至今已有超過70位畢業學員，先後投身傳媒或體育相關行業。如果你想成為其中一份子，記得即日起至2025年1月6日報名啦！
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