【繞場一週】踢出健康人生下半場

年紀大做什麼運動好？Jessie最近就發現一項特別為長者而設的足球計劃，讓老友記都可以輕鬆踢出健康。

「賽馬會樂在耆足計劃」以足球為媒介，讓55歲或以上、能力和經驗不同的老友記參與足球運動，幫助他們培養恆常運動習慣，擴闊社交圈子，促進身心健康。

這個由香港賽馬會慈善信託基金捐助、仁足社主辦的計劃，課程獲英國車路士教練為老友記的能力度身訂造，更由本地足球名宿或資深足球教練執教，向老友記傳授專業的足球技巧。計劃除廣受男士歡迎，亦吸引不少夫妻檔及女士結伴參加，齊齊落場一展身手。此計劃亦有多項著重長者身心靈發展和促進跨代共融的活動，例如讓青年了解長者需要，以及建立同理心的高齡模擬體驗足球班。

近期疫情好轉，Jessie得知計劃已按照政府的防疫要求，如做運動時需配戴口罩及不多於4人一組下重新開始實體足球課程，並希望在稍後暑假時期，舉辦更多活動予老友記，例如攀石，體能訓練等，豐富他們的生活之餘，亦能強身健體。

此外，計劃因應疫情貼心地為老友記製作了一系列網上短片，雲集資深教練、足球名宿、中醫師及廚師等分享心得，鼓勵老友記繼續做運動及保持健康生活。

其實，馬會一直致力建設更美好社會，多年來透過其慈善信託基金支持多個社區項目，其中「豐盛耆年及長者服務」更是馬會的慈善策略範疇之一。馬會透過各類型計劃，協助建立齡活城市及長幼共融的環境，提升市民的生活質素。

Jessie 認為此計劃有助老友記保持恆常運動，讓他們活出豐盛晚年，實在別具意義。

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