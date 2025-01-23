【繞場一週】遊歷數位故宮文化之旅

Jessie近日有幸欣賞了由香港賽馬會全力支持及公益慈善研究院獨家捐助、故宮博物院主辦及大館為合作夥伴的「FLASH! 故宮 —— 數字故宮快閃展」。展覽由即日起至1月31日於大館F倉展室展出，透過互動多媒體技術，生動展示故宮的建築和文物，讓參觀者恍如置身故宮其中。是次展覽適逢故宮博物院建院100週年，亦是馬會140週年慶祝活動之一。
Jessie特別喜歡「四時故宮」部分，數位技術生動展現了「皇極門」在四季中的變化，讓參觀者彷彿穿越時光，感受宮殿的四季輪轉。「角樓印象」利用VR技術重現紫禁城角樓的搭建過程，讓人深入體驗精湛工藝。「鑒藏珍玩」展區則以數位影像呈現故宮博物院的珍藏文物，其中22件可觸動賞玩，讓參觀者更深刻體驗中華文化的精髓。
Jessie得悉馬會及公益慈善研究院於早前與故宮博物院簽署《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》合作框架協議。由馬會和其慈善信託基金共同成立的公益慈善研究院撥捐約4億4,000萬港元，在香港、內地和全球傳揚中華文化，支持香港發展為中外文化藝術交流中心。當中更包括修繕承乾宮，建立「故宮香港文化交流基地」，而是次展覽是屬於計劃的一部分。
一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對以上項目的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。
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