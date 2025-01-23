【繞場一週】遊歷數位故宮文化之旅

Jessie近日有幸欣賞了由香港賽馬會全力支持及公益慈善研究院獨家捐助、故宮博物院主辦及大館為合作夥伴的「FLASH! 故宮 —— 數字故宮快閃展」。展覽由即日起至1月31日於大館F倉展室展出，透過互動多媒體技術，生動展示故宮的建築和文物，讓參觀者恍如置身故宮其中。是次展覽適逢故宮博物院建院100週年，亦是馬會140週年慶祝活動之一。

Jessie特別喜歡「四時故宮」部分，數位技術生動展現了「皇極門」在四季中的變化，讓參觀者彷彿穿越時光，感受宮殿的四季輪轉。「角樓印象」利用VR技術重現紫禁城角樓的搭建過程，讓人深入體驗精湛工藝。「鑒藏珍玩」展區則以數位影像呈現故宮博物院的珍藏文物，其中22件可觸動賞玩，讓參觀者更深刻體驗中華文化的精髓。