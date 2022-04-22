【繞場一週】陳南祿為支援「居安抗疫」熱線馬會員工打氣

馬會主席陳南祿（右二）早前帶同蛋糕探班，為天水圍電話投注中心負責「居安抗疫」熱線的員工打氣。左一為馬會零售及電話投注主管梁蕙心。

負責「居安抗疫」熱線的馬會員工分為兩更，由早上九時至凌晨一時接聽電話。

隨著政府分階段放寬社交距離措施和復課，大家有望逐步回復正常生活。Jessie知道，在疫情期間，香港賽馬會向民政事務總署借出天水圍電話投注中心的設施，並出動員工支援「居安抗疫」熱線，為抗疫出一分力！

雖然受疫情影響，馬會大部分電話投注服務於一月底已暫停，但位於天水圍的電話投注中心，自3月11日起，就搖身一變為「居安抗疫」熱線中心，由逾100位馬會零售及電話投注事務部員工接聽市民的一般查詢，並轉介有需要個案，如需接受檢疫人士予相關部門跟進。馬會主席陳南祿早前特別探班，為員工打氣，兼了解熱線中心的運作。

短短一個多月，經馬會處理的查詢已經超過33,000個，協助了超過5,000個家庭。陳南祿認為這數字令人十分鼓舞，「很高興今次疫情可利用馬會的優勢，在短時間內迅速籌備及提供電話投注中心的設施和人手，協助政府支援『居家抗疫』熱線，再次體現馬會建設更美好社會的宗旨，跟香港人同心抗疫、渡過疫境！」

當馬會答應協助支援「居安抗疫」熱線後，立即派員到民政署熱線中心實地考察，了解實際運作情況，並迅速找電訊公司為電話投注中心進行硬件和線路上的設置改動。同時，部分零售及電話投注事務部員工亦根據相關資訊，自家編製出一本接線人員指南。所有籌備工作約一星期已完成，真是快而準！

萬事俱備，最緊要是人手配合。這些馬會員工做慣電話投注工作，極速培訓成「居安抗疫」熱線接線生，頗具挑戰，他們不是靠一本天書，而是一份同理心。聽聞部分員工早前和家人亦曾確診，在疫情高峰期完全打不通「居安抗疫」熱線，在缺乏物資和支援下感到徬徨無助。透過自身的染疫經歷，他們如今化身為接線生，不但能為求助人提供資訊和協助，更可充當社工給予情緒支援，十分有意義！