【繞場一週】陳淑薇暢談　新聞與人生

Jessie收到最新一期馬會刊物《駿步人生》，封面人物是經常在大氣電波訪問高官名人的資深傳媒人陳淑薇，她今次成為被訪者，細數47 年傳媒生涯的經歷和心得。

人稱May姐的陳淑薇從懂事以來，就以電台作為了解世界的媒介，畢業後自然地加入電台新聞部工作，至今未言倦。從當年跑到士多、涼茶舖借電話傳送訪問聲帶返電台，到現今只一部手機，人人可以做記者；時代在變，在她心中，做新聞的原則可是如一，那就是「準確、客觀、公正、思維正面」。她說，放諸做人做事，這四大原則皆適用。