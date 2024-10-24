【繞場一週】陳淑薇暢談　新聞與人生

Jessie收到最新一期馬會刊物《駿步人生》，封面人物是經常在大氣電波訪問高官名人的資深傳媒人陳淑薇，她今次成為被訪者，細數47 年傳媒生涯的經歷和心得。
人稱May姐的陳淑薇從懂事以來，就以電台作為了解世界的媒介，畢業後自然地加入電台新聞部工作，至今未言倦。從當年跑到士多、涼茶舖借電話傳送訪問聲帶返電台，到現今只一部手機，人人可以做記者；時代在變，在她心中，做新聞的原則可是如一，那就是「準確、客觀、公正、思維正面」。她說，放諸做人做事，這四大原則皆適用。
現任香港新聞博覽館副主席的May姐，在專訪中感謝馬會對博覽館的支持。「三年疫情，博覽館經常閉館，期間得到賽馬會慈善信託基金支持，例如資助博覽館舉行線上研討會和講座，讓我們在疫情期間仍可為公眾提供服務，真的非常感謝！」
其實，馬會慈善信託基金在博覽館的籌組初期，已撥款支持，包括籌組辦公室和團隊，進行資料搜集、整理展品等；開館後也支持推行中學生傳媒教育計劃及籌辦資訊素養公眾教育計劃。
另外，今期「新力軍」欄目，患有罕見遺傳病的乒乓球運動員王愉程，分享如何憑堅毅信念，克服先天身體的不足，成功在國際乒乓球賽上發光發熱。 按此足本閲讀
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