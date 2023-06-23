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2023-06-23 07:30:00
日報

【繞場一週】青少年體記誕生了

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馬會社區市務執行經理孫婉芳（左三），及東華三院社會服務科副主管（社會服務）袁漢林（左二），頒發導師嘉許獎予JSR學員，表揚他們認真的學習態度。

眾學員合唱致謝導師，為第十屆JSR計劃畫上完美句號。

又來到畢業的旺季，近日不時見到同學仔披上畢業袍拍照留念。日前「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」JSR）的學員亦順利完成為期半年的訓練課程，為體壇加入幕後生力軍！

由馬會主辦、東華三院協辦的JSR，有多名重量級的傳媒工作者擔導師傳授經驗，並為學員提供參不同大型賽事的實習機會。今年JSR踏入第十屆主題為「傳承經驗 延續傳奇」，在結業禮上，三十多名應屆學員再次與導師們及計劃的合作夥伴聚首一堂，總結課程的經驗。

除了參與傳媒工作訓練和參，學員們亦有機會化身體者，世界女排聯賽、香港國際七人欖球賽等大賽進行實習採訪，並專訪輪椅羽球手陳浩源、香港東方籃球隊的陳翊麟及梁嘉顯等運從攝、寫稿到涉獵拍片、剪片、直播等崗位，機會十分難得。

有學員跟Jessie分享，JSR為他們提供了一個寶貴的平台，以實習記者的身份，去探索體育新聞事業和香港媒體世界。JSR不僅磨練了各人的傳媒技能他們又感恩與一班志同道合的夥伴一起成長，體驗團隊合作、溝通和責任感的價值，可以發掘潛能，貢獻社會。

如有興趣了解計劃詳情，可JSRFacebook專頁。年齡介乎17-25歲的青少年，切勿錯過今年底報名的日子啦！

JSRFacebook專頁https://www.facebook.com/HKJCJSR
 

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