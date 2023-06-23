【繞場一週】青少年體記誕生了

又來到畢業的旺季，近日不時見到同學仔披上畢業袍拍照留念。日前「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」（JSR）的學員亦順利完成為期半年的訓練課程，為體壇加入幕後生力軍！

由馬會主辦、東華三院協辦的JSR，有多名重量級的傳媒工作者擔任導師傳授經驗，並為學員提供參與不同大型賽事的實習機會。今年JSR踏入第十屆，主題為「傳承經驗 延續傳奇」，在結業禮上，三十多名應屆學員再次與導師們及計劃的合作夥伴聚首一堂，總結課程的經驗。

除了參與傳媒工作訓練和參觀體育設施，學員們亦有機會化身體育記者，在世界女排聯賽、香港國際七人欖球賽等大賽進行實習採訪，並專訪輪椅羽球手陳浩源、香港東方籃球隊的陳翊麟及梁嘉顯等運動員，從攝影、寫稿到涉獵拍片、剪片、直播等崗位，機會十分難得。

有學員跟Jessie分享，JSR為他們提供了一個寶貴的平台，以實習記者的身份，去探索體育新聞事業和香港媒體世界。JSR不僅磨練了各人的傳媒技能，他們又感恩與一班志同道合的夥伴一起成長，體驗團隊合作、溝通和責任感的價值，可以發掘潛能，貢獻社會。

如有興趣了解計劃詳情，可到JSR的Facebook專頁。年齡介乎17-25歲的青少年，切勿錯過今年底報名的日子啦！

JSRFacebook專頁：https://www.facebook.com/HKJCJSR

