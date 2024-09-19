【繞場一週】香港國際慈善論壇圓滿閉幕

上星期舉辦的香港國際慈善論壇，一眾知名演講嘉賓的精闢見解令Jessie如雷貫耳。但最令Jessie「心心眼」的——除了是英國跳水王子Tom Daley——便是看見亞洲公益慈善研究計劃正式啟動。
在論壇的第二日（9月10日）的第一場座談演講，公益慈善研究院和Asia Philanthropy Congress正式宣佈啟動研究計劃。計劃匯聚了十個亞洲具影響力的公益慈善機構作為創始合作機構，包括中國宋慶齡基金會、香港賽馬會慈善信託基金、IDEAS Dompet Dhuafa Republika、哈立德國王基金會、日本財團、Piramal Foundation、Rainmatter Foundation、陳江和基金會、塔塔諮詢服務及騰訊公益慈善基金會。據了解，這個為期三年的項目，闡明亞洲公益慈善的範圍及機遇，構建「植根亞洲、惠澤亞洲」的慈善生態系統，促進業界專業化，以發揮亞洲公益慈善事業的潛力，普惠社群。
馬會主席利子厚，早於首日的開幕發言中表示，亞洲作為全球最多人口和經濟增長最快速的地區，慈善事業隨著區內財富增長正在急速發展。然而，亞洲的慈善事業需要能恰如其分適應區內不同政治、經濟與文化背景的模式和方案，這些都與西方的背景和模式有所差異。徹底釋放亞洲區慈善事業的潛力，對有效應對區內社會和環境的挑戰至關重要。
而馬會行政總裁、公益慈善研究院董事應家柏在閉幕演說再次點出研究計劃的重要性。他說為了徹底善用亞洲公益慈善團體的合作力量，研究計劃矢志鼓勵百家爭鳴而非千篇一律。而研究計劃的目的是學習和分享亞洲公益慈善事業的豐富多樣性。
一如其他慈善捐助項目，馬會對香港國際慈善論壇的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。
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