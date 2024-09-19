【繞場一週】香港國際慈善論壇圓滿閉幕

論壇的閉幕座談演講探討投資藝術和體育如何換取社會收益。演講嘉賓包括（由左至右）2009年奧斯卡最佳原著劇本創作獎得主、美籍編劇、導演及監製Dustin Lance Black；2007年奧斯卡最佳紀錄短片獎得主、香港大學新聞及傳媒中心總監楊紫燁；奧運跳水金牌得主Tom Daley；2023年浪琴國際騎師錦標賽冠軍、香港賽馬會騎師何澤堯。該場演講由「賽馬會樂動人生計劃」諮詢委員會成員、香港體育學院前院長李翠莎主持。

上星期舉辦的香港國際慈善論壇，一眾知名演講嘉賓的精闢見解令Jessie如雷貫耳。但最令Jessie「心心眼」的——除了是英國跳水王子Tom Daley——便是看見亞洲公益慈善研究計劃正式啟動。

在論壇的第二日（9月10日）的第一場座談演講，公益慈善研究院和Asia Philanthropy Congress正式宣佈啟動研究計劃。計劃匯聚了十個亞洲具影響力的公益慈善機構作為創始合作機構，包括中國宋慶齡基金會、香港賽馬會慈善信託基金、IDEAS Dompet Dhuafa Republika、哈立德國王基金會、日本財團、Piramal Foundation、Rainmatter Foundation、陳江和基金會、塔塔諮詢服務及騰訊公益慈善基金會。據了解，這個為期三年的項目，闡明亞洲公益慈善的範圍及機遇，構建「植根亞洲、惠澤亞洲」的慈善生態系統，促進業界專業化，以發揮亞洲公益慈善事業的潛力，普惠社群。